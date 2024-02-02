Неофіційний Пекін остерігається санкцій: чому Китай послаблює співпрацю з Росією

Китайські банки почали розривати співпрацю з російськими клієнтами. Фінустанови не хочуть потрапити під вторинні санкції США.

Політолог Олег Саакян прокоментував цей процес 24 Каналу. Як відомо, схоже відбувається в Туреччині.

До теми Удар звідки не чекали: Китай посилив обмеження щодо Росії

"Оскільки ці країни становлять частину глобалізованого світу, їхні компанії, зокрема банківські структури, дуже залежні від світової економіки. Отримати на себе вторинні санкції за співпрацю з Росією для них було б украй болісно", – констатував Саакян.

Якщо ці компанії втратять західні ринки, то просто не виживуть, не будуть конкурентними. Раніше в подібній ситуації опинився нафтовий сектор, що частково зірвало експорт російської нафти, зокрема, до Індії.

Одними санкціями не перемогти

Важливо розуміти, що санкції не можуть знищити Росію або покласти цілі галузі російської економіки. Їхнє завдання в іншому – загальмувати певні виробничі процеси в країні-агресорці й збільшити ціну для будь-яких таких операцій.

Російська нафта плистиме, але маржа буде меншою. Російські гроші конвертуватимуться і виходитимуть на міжнародні ринки за допомогою якихось прокладок, але за більшу ціну. Це все вимиває частину фінансового ресурсу, який могли направити на війну.

Одними санкціями не перемогти. Ще жодні санкції жодну країну у світі не довели до її катастрофи або програшу – ні Іран, ні Північну Корею. Вони є обов'язковим, але не самодостатнім елементом протистояння,

– наголосив Саакян.

Про суть китайсько-російських відносин

Китай має лише одну позицію – прокитайську. Тому його співпраця з Росією або будь-якою іншою країною базується лише на вигоді.

Китай діє дуже цинічно, для них Росія – це об'єкт їхніх амбіцій, можливість дешевих енергоносіїв, товарів і сировини, можливість використати російський потенціал у геополітичній грі,

– зазначив Саакян.

Китай має суперечливе ставлення до російсько-української війни: останні новини

Міністри оборони Китаю та Росії 31 січня провели відеозустріч. Пекін пообіцяв Москві підтримку в "українському питанні", попри тиск Заходу.

Під час зустрічі з високопоставленими українськими урядовцями китайський посол пригрозив відносинам країн. Пекін незадоволений тим, що Київ вніс понад десяток китайських компаній у список "Міжнародних спонсорів війни".

На початку січня до Білорусі чотири рази прибував китайський борт. Найімовірніше, літак доставляв військовий вантаж.

У Financial Times повідомили про затримку будівництва "Сили Сибіру – 2". Газопровід має пролягти з Росії до Китаю.