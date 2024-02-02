Политолог Олег Саакян прокомментировал этот процесс 24 Каналу. Как известно, похожее происходит в Турции.

К теме Удар откуда не ждали: Китай ужесточил ограничения в отношении России

"Поскольку эти страны являются частью глобализированного мира, их компании, в частности банковские структуры, очень зависимы от мировой экономики. Получить на себя вторичные санкции за сотрудничество с Россией для них было бы крайне болезненно", – констатировал Саакян.

Если эти компании потеряют западные рынки, то просто не выживут, не будут конкурентными. Ранее в подобной ситуации оказался нефтяной сектор, что частично сорвало экспорт российской нефти, в частности, в Индию.

Одними санкциями не победить

Важно понимать, что санкции не могут уничтожить Россию или положить целые отрасли российской экономики. Их задача в другом – затормозить определенные производственные процессы в стране-агрессоре и увеличить цену для любых таких операций.

Российская нефть будет плыть, но маржа будет меньше. Российские деньги будут конвертироваться и выходить на международные рынки с помощью каких-то прокладок, но за большую цену. Это все вымывает часть финансового ресурса, который могли направить на войну.

Одними санкциями не победить. Еще никакие санкции ни одну страну в мире не довели до ее катастрофы или проигрыша – ни Иран, ни Северную Корею. Они являются обязательным, но не самодостаточным элементом противостояния,

– подчеркнул Саакян.

О сути китайско-российских отношений

Китай имеет только одну позицию – прокитайскую. Поэтому его сотрудничество с Россией или любой другой страной базируется только на выгоде.

Китай действует очень цинично, для них Россия – это объект их амбиций, возможность дешевых энергоносителей, товаров и сырья, возможность использовать российский потенциал в геополитической игре,

– отметил Саакян.

Обратите внимание! В Financial Times сообщили о задержке строительства "Силы Сибири – 2". Газопровод должен пролечь из России в Китай.

Китай имеет противоречивое отношение к российско-украинской войне: последние новости