Це буде поразкою Путіна: у чому для нього цінність Криму

З початку війни окупований Крим залишається під прицілом українських сил. Внаслідок дій наших захисників Росія зазнала великих втрат Чорноморського флоту. Було атаковано Кримській міст та інші важливі військові об'єкти ворога.

Водночас для Владіміра Путіна півострів має дуже важливе політичне значення, втрата Криму означає для нього втрату влади. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зазначивши, що Кримський півострів цінніший для Путіна, ніж інші окуповані українські території.

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Досягнень немає

Крим для Путіна є мірилом міцності його влади. Якщо він не збереже Крим та віддасть його Україні, це означатиме крах його режиму та повну поразку. Попри те, що інші українські території залишаться окупованими. Для Путіна втрата влади означає втрату життя.

Якщо він зберігає півострів під контролем Росії, починає переговори щодо його статусу і світ визнає Крим російським, – це перемога Путіна,

– припустив опозиціонер.

Крим також має для нього стратегічне значення з огляду на війну, яку він розв'язав в Україні.

Путіну потрібно продемонструвати якісь досягнення, а їх немає. Наразі Росія ще контролює окуповані території, а Україна ще не отримала від партнерів зброю, здатну завдати ураження противнику на своїй території. Це дозволить вигнати росіян з окупованих регіонів України, повернувши їх силою. Проте ситуація може кардинально змінитись,

– вважає Гудков.

Якщо на виборах президента США переможе не Дональд Трамп, як розраховує Путін, а Камала Харріс, то допомога Україні буде продовжена. Гарріс і команда Демократичної партії мають абсолютно чітку позицію щодо війни. Також Європа запустила роботу оборонного комплексу та почала програму переозброєння. Частина зброї та техніки в межах цієї програми буде в Україні.

Путін, на його думку, бачить в цьому загрозу. Звичайно, війну на виснаження Росія може вести, але до певної межі.

"Коли в Україні говорять про готовність до перемовин, сподіваюсь, що це заяви морально-політичного плану про те, що Київ завжди готовий до миру, але на чесних та справедливих умовах. Україна – за мир, але потрібно розв'язувати питання завершення війни у рамках міжнародного права. Водночас переговори України з Путіним – це легітимізація всіх його злочинів", – підкреслив Геннадій Гудков.