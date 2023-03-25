Росія відчуває втрату позицій на Лівобережжі Херсонщини, тож залучила авіацію, – ОК "Південь"
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Росія почала відчувати, що втрачає позиції на Лівому березі Херсонської області. Саме тому вороги продовжують обстрілювати мирних мешканців на Правому березі Херсонщини.
Оперативне командування "Південь" повідомило, що ворог атакує з Су-35 бомбами, з берегового ракетного комплексу "Бастіон" та з артилерії, танків й мінометів. Наталія Гуменюк заявляла, що росіяни можуть готувати "жест доброї волі" на Херсонщині.
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Що відомо про дії росіян на Півдні
Ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого Правобережжя Херсонщини. Відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, противник активізував авіацію,
– повідомили в ОК "Південь".
Зокрема, росіяни 24 березня двома винищувачами Су-35 атакували Бериславський район. Вдарили керованими авіаційними бомбами – пошкодили будівлю рятувальної частини. На щастя, люди вціліли.
Згодом Росія намагалась атакувати Херсон з берегового ракетного комплексу "Бастіон", випустивши ракети типу "Онікс". Наші військові збили ворожі ракети.Зверніть увагу! Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ намагаються очистити смугу у 20 – 30 кілометрів на Лівому березі Дніпра
Росія продовжує обстрілювати Херсонщину
- З часу деокупації частини області Росія щодня обстрілює Правий берег Херсонщини.
- У Херсонській ОВА розповіли, що тільки протягом 24 березня вороги випустили по Херсонській області 301 снаряд з мінометів, реактивної системи залпового вогню, артилерії, танків, безпілотників, авіації та станкового протитанкового гранатомета. Також по області завдали ракетного удару.
- Сам Херсон 24 березня ворог атакував 7 разів. Росіяни в обласному центрі пошкодили медзаклад, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.
- На жаль, внаслідок атаки росіян загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені. У них травми різного ступеня тяжкості.