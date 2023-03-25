Росія відчуває втрату позицій на Лівобережжі Херсонщини, тож залучила авіацію, – ОК "Південь"

Росія почала відчувати, що втрачає позиції на Лівому березі Херсонської області. Саме тому вороги продовжують обстрілювати мирних мешканців на Правому березі Херсонщини.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ворог атакує з Су-35 бомбами, з берегового ракетного комплексу "Бастіон" та з артилерії, танків й мінометів. Наталія Гуменюк заявляла, що росіяни можуть готувати "жест доброї волі" на Херсонщині.

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Що відомо про дії росіян на Півдні

Ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого Правобережжя Херсонщини. Відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, противник активізував авіацію,

– повідомили в ОК "Південь".

Зокрема, росіяни 24 березня двома винищувачами Су-35 атакували Бериславський район. Вдарили керованими авіаційними бомбами – пошкодили будівлю рятувальної частини. На щастя, люди вціліли.

Згодом Росія намагалась атакувати Херсон з берегового ракетного комплексу "Бастіон", випустивши ракети типу "Онікс". Наші військові збили ворожі ракети.

Росія продовжує обстрілювати Херсонщину

З часу деокупації частини області Росія щодня обстрілює Правий берег Херсонщини.

У Херсонській ОВА розповіли, що тільки протягом 24 березня вороги випустили по Херсонській області 301 снаряд з мінометів, реактивної системи залпового вогню, артилерії, танків, безпілотників, авіації та станкового протитанкового гранатомета. Також по області завдали ракетного удару.

Сам Херсон 24 березня ворог атакував 7 разів. Росіяни в обласному центрі пошкодили медзаклад, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

На жаль, внаслідок атаки росіян загинуло двоє людей, ще шестеро – поранені. У них травми різного ступеня тяжкості.

. Проте це непроста робота. Вона ускладнюється тим, що росіяни ховаються за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи та своє базування техніки у дворах місцевих мешканців, за житловими будинками.