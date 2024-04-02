Майже 800 окупантів та понад 100 одиниць техніки: втрати ворога на 2 квітня

2 квітня 2024, 07:42
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія продовжує воювати в Україні, тому ЗСУ активно знищують особовий склад та техніку ворога. Тільки за останню добу окупанти втратили 780 солдатів.

З 24 лютого 2022 року у ворогів втрати становлять 443 660 бійців. Проте їхня кількість може бути більшою, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко. 

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Втрати ворога

  • особового складу – 443 660 (+780);
  • танків – 6998 (+12);
  • бойових броньованих машин – 13 350 (+29);
  • артилерійських систем – 11 112 (+30);
  • РСЗВ – 1023 (+0);
  • засоби ППО – 744 (+0);
  • літаків – 347 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 779 (+22);
  • крилаті ракети – 2 058 (+1),
  • кораблі /катери – 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 783 (+31);
  • спеціальна техніка – 1832 (+6).


Втрати ворога станом на 2 квітня 2024 року

 

ЗСУ знищили колону росіян під Авдіївкою 

  • 30 березня ЗСУ відбили механізовану ворожу атаку чисельністю в батальйон. Це перша така атака Росії з жовтня 2023 року, коли вороги почали операцію із захоплення Авдіївки.
  • Наші військові 25 бригади знищили велику танкову колону росіян. Так, ЗСУ знищили 12 російських танків, 8 БМП.
  • Бій відбувся на трасі від окупованого Тоненького до села Уманське на Авдіївському напрямку.
Автор: Діана Квасневська