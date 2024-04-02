Майже 800 окупантів та понад 100 одиниць техніки: втрати ворога на 2 квітня

Росія продовжує воювати в Україні, тому ЗСУ активно знищують особовий склад та техніку ворога. Тільки за останню добу окупанти втратили 780 солдатів.

З 24 лютого 2022 року у ворогів втрати становлять 443 660 бійців. Проте їхня кількість може бути більшою, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Втрати ворога

особового складу – 443 660 (+780);

танків – 6998 (+12);

бойових броньованих машин – 13 350 (+29);

артилерійських систем – 11 112 (+30);

РСЗВ – 1023 (+0);

засоби ППО – 744 (+0);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 779 (+22);

крилаті ракети – 2 058 (+1),

кораблі /катери – 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 783 (+31);

спеціальна техніка – 1832 (+6).



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