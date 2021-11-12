Втрати у десантній родині: відомі імена військових, які загинули на Донбасі
На Донбасі 12 листопада у результаті підриву на невідомому пристрої загинули двоє українських захисників. Обірвалося життя десантників Руслана Прусова та Вадима Федосеєва.
Імена загиблих українських військових повідомили у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді (Миколаїв). Саме у її лавах служили бійці.
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Відомі імена загиблих воїнів
У бригаді зі сумом повідомили, що 12 листопада у десантній родині сталося горе.
Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович,
– йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що це – непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів загиблих. "Воїни-десантники віддали багато років службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави", – наголосили у бригаді.
Редакція 24 каналу висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих бійців.
На Донбасі знову жертви: що відомо
- У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що 12 листопада збройні формування Росії двічі порушили режим припинення вогню.
- Внаслідок підриву на невідомому пристрої загинули двоє українських військових. Вони отримали поранення, які виявилися несумісними з життям.
Текст допису 79-ї окремої десантно-штурмової бригади:
З сумом повідомляємо, що сьогодні, 12 листопада 2021 року, у нашій десантній родині сталося горе.
Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович.
Непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів.
Воїни-десантники віддали багато років службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави.
Наша втрата дуже гірка та болюча.
Командування та особовий склад 79 окремої десантно-штурмової бригади висловлюють слова підтримки та глибоке почуття скорботи родинам загиблих.
Вічна пам'ять та слава загиблим воїнам!