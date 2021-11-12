Втрати у десантній родині: відомі імена військових, які загинули на Донбасі

На Донбасі 12 листопада у результаті підриву на невідомому пристрої загинули двоє українських захисників. Обірвалося життя десантників Руслана Прусова та Вадима Федосеєва.

Імена загиблих українських військових повідомили у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді (Миколаїв). Саме у її лавах служили бійці.

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Відомі імена загиблих воїнів

У бригаді зі сумом повідомили, що 12 листопада у десантній родині сталося горе.

Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович,

– йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що це – непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів загиблих. "Воїни-десантники віддали багато років службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави", – наголосили у бригаді.

Редакція 24 каналу висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих бійців.

На Донбасі знову жертви: що відомо

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що 12 листопада збройні формування Росії двічі порушили режим припинення вогню.

Внаслідок підриву на невідомому пристрої загинули двоє українських військових. Вони отримали поранення, які виявилися несумісними з життям.

Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Від початку 2021 року там вже загинули 73 українських захисники

Текст допису 79-ї окремої десантно-штурмової бригади:

З сумом повідомляємо, що сьогодні, 12 листопада 2021 року, у нашій десантній родині сталося горе.

Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович.

Непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів.

Воїни-десантники віддали багато років службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави.

Наша втрата дуже гірка та болюча.

Командування та особовий склад 79 окремої десантно-штурмової бригади висловлюють слова підтримки та глибоке почуття скорботи родинам загиблих.

Вічна пам'ять та слава загиблим воїнам!