Понад тисячу окупантів за три дні: бійці "Азову" рекордними темпами знищують росіян

Українські воїни у зоні відповідальності угруповання військових сил "Азов" знешкодили понад тисячу російських загарбників лише за останні три дні. З цієї кількості 702 окупантів було ліквідовано, що стало одним із найвищих добових показників втрат противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про успіх "Азову"?

Українські захисники продовжують нарощувати ефективність бойових дій та завдавати противнику значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу.

Поки ворог намагається відновити терор мирного населення задля досягнення успіху, українські воїни різних підрозділів продовжують мужньо боронити українську землю.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російських загарбників орієнтовно становлять 1 547 780 осіб.

Дякуємо кожному захиснику і кожній захисниці в усіх підрозділах та на всіх напрямках за внесок у спільний результат, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, Росія за минулу добу втратила ще 1 830 військових. Також українські захисники знищили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО та 1 702 безпілотники.

Зазначимо, сили оборони України 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня уразили низку військових об'єктів Росії та окупаційних військ. Зокрема, під удар потрапив аеродром Сеща у Брянській області, станція РЕБ та радіолокаційна станція.

На окупованих територіях України українські військові уразили місця зберігання та запуску ударних БпЛА, пункти управління, командно-спостережні пункти та склади російських військ. Зокрема, знищено склад матеріально-технічних засобів і склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині.