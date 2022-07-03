Російські оборонні заводи відмовляються ремонтувати пошкоджену бойову техніку окупантів

Усім відомо, що Росія має шалені втрати у війні з Україною. Це стосується не лише особового складу, а й техніки.

Офіційно представники путінського режиму запевняють, що все у них йде за планом і з мінімальними втратами. А от у нашої розвідки є інша інформація.

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У Росії не хочуть ремонтувати свою ж техніку

Українські розвідники зазначають, що між військовим керівництвом Росії та директорами оборонних заводів триває конфлікт. Завдяки цьому посилати до зони бойових дій в Україні нову техніку стає просто неможливо.

Відколи триває російсько-українська війна, наші захисники вже знищили понад 40 відсотків боєздатних танків. Таку ж кількість бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу агресора. Їх треба відновлювати на спеціальних ремонтних підприємствах.

Росіяни обмінюють техніку на алкоголь

Як кажуть наші розвідники, справа ще й в тому, що коли до ремонтних заводів доставляють пошкоджену техніку, то її наперед розкомплектовують повністю. Натомість запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. Усе в найкращих традиціях, які тільки притаманні росіянам. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків.

Директори ж ремонтних підприємств наказали працівникам не приймати техніку на ремонт. Пояснюють, що, мовляв, нема компонентів і недостатньо грошей надсилають військові за вже виконані роботи.

Врятувати ситуацію командування намагалося за допомогою ремонтних бригад. Їх створили спеціально, щоб вони відновлювали техніку поблизу зон бойових дій. Та корупція і жага до наживи серед військового керівництва Росії звели цю спробу нанівець.

Втрати росіян у війні в Україні

На ранок 3 липня Генштаб відзвітував, що вдалось ліквідувати вже майже 36 тисяч російських окупантів. Найбільших втрат за 2 липня противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Також знищили багато техніки росіян, зокрема, вже 1584 танки. Підрахунок неточний через інтенсивні бойові дії.

За 1 липня Повітряні сили України завдали 10 авіаударів по скупченнях ворога на Луганському напрямку. Сили ППО поцілили в логістичні центри росіян. Українські захисники в небі атакували ворогів штурмовиками та бомбардувальниками.

А вже 3 липня стало відомо про удар ЗСУ по базі російських окупантів на аеродромі в Мелітополі. Там є багато ліквідованих і поранених. Це можна судити з того, що після атаки, вони оточили місцевий шпиталь. Туди почали звозити всіх поранених з бази. А в місті наказали всі запаси донорської крові для цивільних відвезти туди.

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