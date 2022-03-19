Втрати противника склали понад 200 осіб, – ЗСУ про бої на Миколаївському напрямку

19 березня 2022 , 20:38
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія зазнала величезних втрат під час наступу на Миколаївському напрямку. Тільки за два дні ЗСУ ліквідували понад 200 російських військових.

Російські військові – деморалізовані

Про втрати ворога на Миколаївському напрямку повідомили у Генштабі ЗСУ. Там заявили про розгром ворожих підрозділів, які були укомплектовані завдяки мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Повідомляється, що за дві доби боїв противник втратив понад 200 осіб. Решта, як зазначили у Генштабі, деморалізована та відмовляються брати участь у бойових діях.

Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України,
– заявили у Генштабі.

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Автор: Михайло Гема