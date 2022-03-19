Втрати противника склали понад 200 осіб, – ЗСУ про бої на Миколаївському напрямку

Росія зазнала величезних втрат під час наступу на Миколаївському напрямку. Тільки за два дні ЗСУ ліквідували понад 200 російських військових.

Російські військові – деморалізовані

Про втрати ворога на Миколаївському напрямку повідомили у Генштабі ЗСУ. Там заявили про розгром ворожих підрозділів, які були укомплектовані завдяки мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Повідомляється, що за дві доби боїв противник втратив понад 200 осіб. Решта, як зазначили у Генштабі, деморалізована та відмовляються брати участь у бойових діях.

Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України,

– заявили у Генштабі.

Раніше полк "Азов" повідомив, що завдав важких втрат російським окупантам під Маріуполем. Тільки за одну добу було ліквідовано пів сотні орків.

Також у Донецькій та Луганській областях українські захисники ліквідували понад 100 орків.

Всього втрати Росії у війні проти України станом на ранок 19 березня складали майже 15 тисяч людей.

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