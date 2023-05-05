Обклався трупами вагнерівців: Пригожин облаяв Шойгу і Герасимова через дефіцит снарядів
Глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вкотре наїхав на російське міноборони. Щоб яскравіше забарвити свою претензію, він знявся на фоні кількох десятків ліквідованих найманців.
Ролик "кухар Путіна" виклав у мережу, передає 24 Канал. На ньому можна побачити, як у Євгєнія Пригожина за спиною у кілька рядів лежать бійці ПВК "Вагнера", яких знищили наші захисники у боях за Бахмут.
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Свіжі втрати ворога
Як запевнив Пригожин, це бійці, яких ліквідували 4 травня. На відео видно, що в деяких навіть не встигла запектися кров. Він закликав оператора зняти всіх знищених найманців, щоб продемонструвати, наскільки масштабні втрати серед ПВК "Вагнера" у Бахмуті.
Ясна річ, що цей ролик він зняв не просто так. Ми знаємо, що Пригожин любить епатувати, тож саме в такий спосіб він вирішив:
- проїхатися по російському міноборони;
- вимагати боєприпаси, адже його найманці переживають снарядний голод.
А тепер слухайте мене, с**а-б**ть! Це чиїсь, б**ть, батьки і чиїсь сини. І ті покидьки, які не дають нам боєприпаси, с**а, в пеклі будуть їсти їхні тельбухи, б**ть, п***раси,
– сказав він.
Пригожин зняв десятки знищених вагнерівців / Скриншот
Снарядний дефіцит зашкалює
За словами Пригожина, у його найманців снарядний голод на рівні 70%. Тож він, облаявши Сєргєя Шойгу та Валерія Герасимова, запитав у них, де боєприпаси? У "кухаря Путіна" добряче палало, тож він пригадав, що високопосадовці відсиджуються у кабінетах, а їхні діти – насолоджуються розкішним життям.
"Ви думаєте про те, що ви – господарі цього життя. І що ви маєте право розпоряджатися їхніми життями. Думаєте про те, що якщо у вас є склади від снарядів, то ви маєте на це право. Є елементарні підрахунки. Якщо ви даєте норму боєприпасів, то їх (найманців – 24 Канал) у 5 разів менше", – додав він.
Пригожин побідкався, що його знищені найманці прийшли на фронт добровільно. І що свої життя вони віддають за те, щоб російські чиновники "жирували у своїх кабінетах з червоним деревом".
Зауважимо, що раніше Пригожин прямо погрожував міноборони. Він казав, що виведе своїх найманців з Бахмута, якщо їм не постачатимуть боєприпаси. Підозрюємо, що шантаж не спрацював, і саме тому він вирішив викласти у мережу цей ролик. Але всі ми знаємо, що в Росії втрат не рахують, тож, імовірно, Шойгу та Герасимов ніколи не побачать цей ролик, у якому глава ПВК "Вагнера" скавчить на дефіцит снарядів.