Повернулися 5 тисяч, зокрема з пораненими, – Романова назвала приблизні цифри втрат "Вагнера"

Терористи з так званої ПВК "Вагнера" зазнали катастрофічних втрат у війні проти України. Значна частина з них була знищена на Бахмутському напрямку.

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, в лавах ПВК "Вагнера" перебувало близько 50 тисяч найманців. Більшість з них вже знищена.

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Які втрати у ПВК "Вагнера"

Як наголосила Романова, лише близько 5 тисяч вагнерівців повернулися на волю в Росію. Переважно це ампутанти без рук або ніг. Що цікаво, найманців з іншими пораненнями практично немає.

Не бачила серед вагнерівців осліплих, контужених чи паралізованих, які не можуть пересуватися. Таких поранених нема і не буде. Їх добивали,

– зазначила Романова.

Романова розповіла про приблизні втрати ПВК "Вагнера": дивіться відео

За її даними, зараз близько 10 тисяч вагнерівців воюють на Бахмутському напрямку. Також десь 1 – 2 тисячі окупантів з цього ПВК перебувають в полоні. А ще близько 100 – 200 людей успішно втекли в Росію.

Тому, судячи з усього, ПВК "Вагнера" зазнала катастрофічних втрат на війні в Україні. На "концерт Кобзона" вже відправилися близько 30 тисяч найманців.

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