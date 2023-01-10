Позбулись корабля та понад 700 окупантів: втрати ворога станом на 10 січня

Збройні Сили України продовжують відправляти на той світ ворога. Лиш за минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 710 російських солдатів.

Загальні бойові втрати Росії станом на 10 січня вже складають 112 470 бійців, які поповнили статистику "двохсотих".

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Втрати ворога у техніці

танків – 3084 (+4);

бойових броньованих машин – 6154 (+7);

артилерійських систем – 2073 (+4);

РСЗВ / MLRS – 434 (+0);

засоби ППО – 217 (+0);

літаків – 285 (+0);

гелікоптерів – 275 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4);

крилаті ракети – 723 (+0);

кораблі /катери – 17 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8);

спеціальна техніка – 183 (+0).



Актуальні втрати ворога станом на 10 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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У Мелітополь привезли фуру вбитих росіян

У морг тимчасово окупованого Мелітополя, що на Запоріжжі, привезли цілу фуру вбитих росіян. Мер Іван Федоров розповів, що тіла загарбників завезли 9 січня.

Подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг,

– зазначив очільник міста.

Окрім того, пораненими росіянами переповнені лікарні. Ворогів привезли в місто з Василівки та інших населених пунктів на півночі від Мелітополя.

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