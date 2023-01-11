Ще 490 окупантів стали "хорошими": втрати ворога станом на 11 січня

11 січня 2023, 08:38
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російська армія зазнає колосальних втрат на війні з Україною. Станом на 11 січня українські захисники ліквідували вже 112 960 окупантів.

Лише за останню добу знищили 490 загарбників. Проте варто додати, що ці дані не є точними, оскільки тривають важкі бої, що ускладнюють підрахунок.

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Актуальні втрати противника

  • танків – 3 094 (+10);
  • бойових броньованих машин – 6 159 (+5);
  • артилерійських систем – 2 078 (+5);
  • РСЗВ – 437 (+3);
  • засобів ППО – 217 (+0);
  • літаків – 285 (+0);
  • гелікоптерів – 275 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2);
  • крилатих ракет – 723 (+0);
  • кораблів/катерів – 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9);
  • спеціальної техніки – 184 (+1).

Втрати росіян станом на 11 січня / Фото Генштаб ЗСУ

Під Бахмутом масово гинуть вагнерівці

Лише за останню добу там було 257 обстрілів з усіх видів ствольної та реактивної артилерії, танків. Противник провів 5 авіаударів. Також тут відбулося 30 боєзіткнень.

На Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" нині зосередила найкращих своїх фахівців. Як правило, це не колишні в'язні, а спецпризначенці різних силових структур, з яких формували компанію.

Українські воїни, які нині тримають Соледар, виграють час і можливості для всього українського війська. А ворог несе там колосальні втрати, але продовжує рухатися вперед.

Успіхи ЗСУ на фронті: головне

  • Відомо про великі втрати росіян внаслідок атаки ЗСУ по гуртожитку в Гаврилівці Другій на Херсонщині. За даними військового експерта Олега Жданова, там могло загинути понад 20 офіцерів та десятки окупантів, є багато поранених.
  • Лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі. І наші воїни надалі продовжують нищити ворогів, які прийшли на українську землю.
  • За словами голови Луганської ОВА, українські захисники нещадно нищать особовий склад окупантів. Росіяни потребують підкріплення і вже перекидають до Сватового резерви у вигляді особового складу та важкої техніки.
  • Нещодавно позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Росія на Бахмутському напрямку втратила 80 тисяч своїх вояків – загиблими та пораненими.

Автор: Ольга Музика, Анна Романюк