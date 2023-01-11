Ще 490 окупантів стали "хорошими": втрати ворога станом на 11 січня

Російська армія зазнає колосальних втрат на війні з Україною. Станом на 11 січня українські захисники ліквідували вже 112 960 окупантів.

Лише за останню добу знищили 490 загарбників. Проте варто додати, що ці дані не є точними, оскільки тривають важкі бої, що ускладнюють підрахунок.

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Актуальні втрати противника

танків – 3 094 (+10);

бойових броньованих машин – 6 159 (+5);

артилерійських систем – 2 078 (+5);

РСЗВ – 437 (+3);

засобів ППО – 217 (+0);

літаків – 285 (+0);

гелікоптерів – 275 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2);

крилатих ракет – 723 (+0);

кораблів/катерів – 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9);

спеціальної техніки – 184 (+1).

Втрати росіян станом на 11 січня / Фото Генштаб ЗСУ

Під Бахмутом масово гинуть вагнерівці

Лише за останню добу там було 257 обстрілів з усіх видів ствольної та реактивної артилерії, танків. Противник провів 5 авіаударів. Також тут відбулося 30 боєзіткнень.

На Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" нині зосередила найкращих своїх фахівців. Як правило, це не колишні в'язні, а спецпризначенці різних силових структур, з яких формували компанію.

Українські воїни, які нині тримають Соледар, виграють час і можливості для всього українського війська. А ворог несе там колосальні втрати, але продовжує рухатися вперед.

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