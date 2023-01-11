Ще 490 окупантів стали "хорошими": втрати ворога станом на 11 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія зазнає колосальних втрат на війні з Україною. Станом на 11 січня українські захисники ліквідували вже 112 960 окупантів.
Лише за останню добу знищили 490 загарбників. Проте варто додати, що ці дані не є точними, оскільки тривають важкі бої, що ускладнюють підрахунок.
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Актуальні втрати противника
- танків – 3 094 (+10);
- бойових броньованих машин – 6 159 (+5);
- артилерійських систем – 2 078 (+5);
- РСЗВ – 437 (+3);
- засобів ППО – 217 (+0);
- літаків – 285 (+0);
- гелікоптерів – 275 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2);
- крилатих ракет – 723 (+0);
- кораблів/катерів – 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9);
- спеціальної техніки – 184 (+1).
Під Бахмутом масово гинуть вагнерівці
Лише за останню добу там було 257 обстрілів з усіх видів ствольної та реактивної артилерії, танків. Противник провів 5 авіаударів. Також тут відбулося 30 боєзіткнень.
На Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" нині зосередила найкращих своїх фахівців. Як правило, це не колишні в'язні, а спецпризначенці різних силових структур, з яких формували компанію.
Українські воїни, які нині тримають Соледар, виграють час і можливості для всього українського війська. А ворог несе там колосальні втрати, але продовжує рухатися вперед.
Успіхи ЗСУ на фронті: головне
- Відомо про великі втрати росіян внаслідок атаки ЗСУ по гуртожитку в Гаврилівці Другій на Херсонщині. За даними військового експерта Олега Жданова, там могло загинути понад 20 офіцерів та десятки окупантів, є багато поранених.
- Лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі. І наші воїни надалі продовжують нищити ворогів, які прийшли на українську землю.
- За словами голови Луганської ОВА, українські захисники нещадно нищать особовий склад окупантів. Росіяни потребують підкріплення і вже перекидають до Сватового резерви у вигляді особового складу та важкої техніки.
- Нещодавно позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Росія на Бахмутському напрямку втратила 80 тисяч своїх вояків – загиблими та пораненими.