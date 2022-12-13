Ще 500 окупантів відправилися на "концерт Кобзона": втрати ворога станом на 13 грудня

Воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Станом на 13 грудня українські захисники та захисниці ліквідували вже 95 260 загарбників.

Зокрема за минулу добу ЗСУ знищили 500 противників, які поповнили статистику втрат ворога. Зазначимо, що кількість ймовірно може бути вищою. Через високу інтенсивність боїв відстежити усі втрати складно.

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Загальні втрати ворога

Танків – 2966 одиниць;

бойових броньованих машин – 5930 одиниць;

артилерійських систем – 1931 одиниця;

РСЗВ – 404 одиниць;

засобів ППО – 211 одиниць;

літаків – 281 одиниця;

гелікоптерів – 264 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 одиниць;

крилатих ракет – 592 одиниці;

кораблів та катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 одиниць;

спеціальної техніки – 170 одиниці.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 13 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зазнає втрат, але продовжує наступати

Як зазначають у ранковому зведенні Генштабу від 13 грудня, ворог продовжує наступ відразу на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, а також Запорізький. На решті спостерігаються:

спроби стримувати Сили оборони,

обстріли населених пунктів з різних видів озброєння,

укріплення інженерних споруд й оборонних рубежів.

Розповімо біля яких населених пунктів нашим захисникам вдалося відбити атаки ворога. Їх зафіксували неподалік Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки на Луганщині, Верхньокам'янського, Соледара, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Майорська, Авдіївки, Мар'їнки на Донеччині.

Зауважимо, що без суттєвих змін ситуація залишилася на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Там не фіксували за минулу добу формування наступальних угруповань російських бійців.

Крім того, стало відомо про чергову ворожу активність на Херсонщині. Там спостерігається ротація окремих підрозділів. Новоприбулі окупанти вдираються у помешкання тих, хто або сам раніше виїхав, або під примусом "звільнив" свою оселю.

Але і це ще не все. За даними Генштабу, з районів Новомиколаївки та Михайлівки ворог вирішив відвести свої війська. Це відбувалося упродовж 10 – 11 грудня.