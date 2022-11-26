За добу ЗСУ "мінуснули" ще 560 окупантів: втрати ворога станом на 26 листопада

Збройні Сили України продовжують нищити російських окупантів на нашій землі. Так, з початку повномасштабного вторгнення вже ліквідували 86 710 загарбників.

Лише протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 560 російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зверніть увагу Декілька сотень ворогів вже пішли за кораблем: втрати ворога станом на 25 листопада

Актуальні втрати росіян в Україні

У техніці ворог втратив:

Танків – 2 901 (+2) одиниця;

бойових броньованих машин – 5 848 (+4) одиниць;

артилерійських систем – 1 896 (+1) одиниць;

РСЗВ – 395 (+0) одиниць;

засобів ППО – 209 (+0) одиниць;

літаків – 278 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1) одиниці;

крилатих ракет – 531 (+0) одиниця;

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2) одиниць;

спеціальної техніки – 163 (+0) одиниці.



Втрати ворога на фронті станом на 26 листопада / Інфографіка Генштаб

Морги на Луганщині переповнені окупантами

Через величезні втрати у Луганській області росіяни перекваліфіковують цивільні лікарні під військові госпіталі. Лікарні у населених пунктах Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами мертвих росіян.

У ранковому зведенні Генштаб підтвердив, що у Мелітополі на Запоріжжі ЗСУ влучили у 2 склади з боєприпасами ворога.

Через це близько 50 російських військових зазнали поранень. Ще 2 склади були знищені у Василівському районі. Там травмувалися 130 окупантів. Кількість загиблих ще встановлюють.

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