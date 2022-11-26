За добу ЗСУ "мінуснули" ще 560 окупантів: втрати ворога станом на 26 листопада
Збройні Сили України продовжують нищити російських окупантів на нашій землі. Так, з початку повномасштабного вторгнення вже ліквідували 86 710 загарбників.
Лише протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 560 російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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Актуальні втрати росіян в Україні
У техніці ворог втратив:
- Танків – 2 901 (+2) одиниця;
- бойових броньованих машин – 5 848 (+4) одиниць;
- артилерійських систем – 1 896 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць;
- літаків – 278 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1) одиниці;
- крилатих ракет – 531 (+0) одиниця;
- кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2) одиниць;
- спеціальної техніки – 163 (+0) одиниці.
Втрати ворога на фронті станом на 26 листопада / Інфографіка Генштаб
Морги на Луганщині переповнені окупантами
Через величезні втрати у Луганській області росіяни перекваліфіковують цивільні лікарні під військові госпіталі. Лікарні у населених пунктах Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами мертвих росіян.
У ранковому зведенні Генштаб підтвердив, що у Мелітополі на Запоріжжі ЗСУ влучили у 2 склади з боєприпасами ворога.
Через це близько 50 російських військових зазнали поранень. Ще 2 склади були знищені у Василівському районі. Там травмувалися 130 окупантів. Кількість загиблих ще встановлюють.
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