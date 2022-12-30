Ще 690 окупантів мігрували в підземний світ: втрати Росії станом на 30 грудня

Росія стрімко втрачає особовий склад і техніку у війні проти України. Так тільки за минулу добу наші воїни ліквідували ще 690 загарбників.

Загальні бойові втрати Росії вже складають 105 250 загиблих окупантів. Проте цифри статистики втрат ворога не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно уточнює інформацію.

До речі Втрати росіян під Бахмутом даремні: чому окупанти не зможуть виконати наказ Путіна

Інші втрати ворога станом на 30 грудня

Танків – 3026;

бойових броньованих машин – 6059;

артилерійських систем – 2010;

РСЗВ – 423;

засобів ППО – 212;

літаків – 283;

гелікоптерів – 268;

крилатих ракет – 711;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1740;

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4683;

спеціальної техніки – 180.



Актуальні втрати ворога станом на 30 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

За даними відомства, найбільше втрат ворог за минулу добу зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Зазначимо, що на околицях Бахмута точаться найзапекліші бої. Ворог намагається оточити місто та взяти його під свій контроль.

Наступ ворога не припиняється

Як зазначали у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку. Щодо Лиманського, то там у ворога інша задача: покращити своє тактичне положення. Це ж стосується також Куп'янського напрямку.

За минулу добу нашим військовим вдалося відбити низку атак на Донбасі. Зокрема, у районі Стельмахівки та Білогорівки на Луганщині та Соледара, Іванівського, Кліщіївки, Кам'янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки на Донеччині.

Водночас не минулося без обстрілів з боку росіян. Зауважимо, що 29 грудня окупанти завдали 85 ракетних і 35 авіаційних ударів. Крім того, зафіксовано 63 обстріли з РСЗВ.

Наші військові у боргу не залишилися. Вони завдали по окупантах 12 авіаударів. Били по районах скупчення живої сили, зброї та техніки. Також відомо про удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Ефективно свою роботу виконали також підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 5 пунктів управління, 5 районів скупчення живої сили, а також склад боєприпасів.