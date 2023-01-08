Декілька сотень окупантів пішли за кораблем: втрати ворога станом на 8 січня

8 січня 2023, 08:19
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів. Так тільки за минулу добу наші воїни ліквідували ще 430 загарбників.

Станом на 8 січня бойові втрати Росії у війні проти України вже складають 111 тисяч 170 одиниць особового складу вбитими.

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Скільки техніки втратили росіяни

  • танків – 3069 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6130 (+5) одиниць;
  • артилерійських систем – 2065 (+3) одиниць;
  • РСЗВ – 431 (+0) одиниця;
  • засобів ППО – 217 (+0) одиниць;
  • літаків – 285 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 272 (+0) одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5) одиниць;
  • крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;
  • кораблів, катерів –  16 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) одиниця;
  • спеціальної техніки – 183 (+1) одиниці. 


Втрати росіян станом на 8 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ 

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Втрати росіян: останні новини

Автор: Михайло Гема