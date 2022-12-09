ЗСУ "задвохсотили" ще 300 окупантів за добу: втрати Росії станом на 9 грудня

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Станом на 9 грудня на війні в Україні вже ліквідували 93 390 російських загарбників.

Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 310 окупантів. Втім, варто зазначити, що ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.

До теми Ще понад 300 росіян відправилися на "концерт Кобзона": втрати ворога станом на 8 грудня

Втрати у техніці

танків – 2937 (+0) одиниць,

бойових броньованих машин – 5912 (+1) одиниць,

артилерійських систем – 1926 (+1) одиниць,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засоби ППО – 211 (+0) одиниць,

літаків – 281 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 264 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),

крилаті ракети – 592 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) одиниць,

спеціальна техніка – 164 (+0).



Втрати окупантів / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Реальні втрати ворога можуть бути значно більшими

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зауважив, що справжні дані про втрати окупантів можуть бути суттєво більшими.