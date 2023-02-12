За останні 2 тижні Росія могла зазнати найбільших втрат у війні, – розвідка Британії

В останні 2 тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Щодня росіяни втрачають понад пів тисячі військових.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 12 лютого. Британські розвідники вказують на щоденні зведення Генштабу ЗСУ щодо втрат серед російських військових.

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Середній показник втрат Росії складає 824 жертви на день

Британці наголошують, що не можуть перевірити українську методологію підрахунку втрат Росії. Однак у розвідці Британії вказують, що тенденції, які ілюструють дані Генштабу ЗСУ, ймовірно, є точними.

Повідомляється, що середній показник втрат Росії за останні 7 днів становив 824 жертви на день. Це в чотири рази більше, ніж у червні – липні 2022 року, коли точилися запеклі бої в Луганській області.

Автори огляду наголошують, що Україна також продовжує страждати від високого рівня відтоку особового складу.

Британська розвідка вважає, що зростання російських втрат, ймовірно, пов'язане з низкою факторів. Серед них – брак підготовлених кадрів, координації та ресурсів по всьому фронту.

Розвідники наголошують, що ці фактори видно на прикладі боїв за Вугледар і Бахмут.

Росія використовує тактику "витратних військ"

Почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман звернув увагу, що Росія розробила тактику використання своїх солдатів як дешевого ресурсу.

Ця тактика передбачає рух окупантів проти українських ліній під дією наркотиків та дулом автоматів з мізерними шансами вижити. Тактика ціною людських життів дозволяє росіянам виявляти позиції українських військових.

Водночас Фрідман зазначає, що тактика може виявитися недієвою у довгостроковій перспективі, оскільки Росія ризикує втратити свій потенціал.

Відповідні дії окупантів фіксували на різних ділянках фронту. В останні місяці Росія вдавалася до цієї тактики під Бахмутом, Соледаром і Вугледаром, де наступала великою кількістю живої сили.