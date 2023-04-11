Танки, артсистеми та сотні солдатів: масштабні втрати ворога станом на 11 квітня
11 квітня 2023, 07:47Читать новость на русском
Українські воїни потужно протистоять ворогу. Тільки за останню добу окупанти втратили 500 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року ЗСУ мінуснули 179 320 ворожих бійців. Проте у Генштабі ЗСУ пояснюють, що через бої достеменно порахувати втрати ворога неможливо.
Дивіться також Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони й навіщо мінують пляжі
Втрати ворога у техніці
- танків – 3 644;
- бойових броньованих машин – 7 038;
- артилерійських систем – 2 765;
- РСЗВ – 535;
- засобів ППО – 282 (+0);
- літаків – 307;
- гелікоптерів – 293;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332;
- крилатих ракет – 911;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620;
- спеціальної техніки – 316.
Втрати росіян станом на 11 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян на війні: останні новини
- Станом на вечір 10 квітня у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що наші захисники відбили 52 атаки загарбників на різних напрямках. Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та склад боєприпасів росіян.
- 10 квітня командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський знову відвідав Бахмут. Генерал-полковник заявив, що наші бійці виснажили вагнерівців у боях за Бахмут.
- У цей же день військові 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка ліквідували ворожий ударний гелікоптер Мі-24.