Танки, артсистеми та сотні солдатів: масштабні втрати ворога станом на 11 квітня

Українські воїни потужно протистоять ворогу. Тільки за останню добу окупанти втратили 500 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року ЗСУ мінуснули 179 320 ворожих бійців. Проте у Генштабі ЗСУ пояснюють, що через бої достеменно порахувати втрати ворога неможливо.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3 644;

бойових броньованих машин – 7 038;

артилерійських систем – 2 765;

РСЗВ – 535;

засобів ППО – 282 (+0);

літаків – 307;

гелікоптерів – 293;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620;

спеціальної техніки – 316.



Втрати росіян станом на 11 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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