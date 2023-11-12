Понад 1000 окупантів, ППО, РСЗВ та багато іншої техніки: величезні втрати ворога 12 листопада
12 листопада 2023, 07:59Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Кремль продовжує марні спроби захопити Україну, проте тільки зазнає втрат. Так, за останню добу ворог втратив на війні в Україні 1100 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року – 311 750 солдатів. Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже їх складно порахувати через інтенсивність боїв на фронті.
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Які втрати ворога у техніці
- танків – 5349 (+7);
- бойових броньованих машин – 10073 (+32);
- артилерійських систем – 7559 (+32);
- РСЗВ – 881 (+2);
- засоби ППО – 580 (+1);
- літаків – 322 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12);
- крилаті ракети – 1560 (+1);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19);
- спеціальна техніка – 1078 (+9).
Втрати ворога 12 листопада 2023 року
Останні новини про втрати окупантів
- Глава Мінцифри розповів, що за рік з часу створення українського флоту морських дронів вдалося уразити ворожі кораблі різних типів. Михайло Федоров пояснив, що за цей час частина Чорноморського флоту Росії пішла на дно. Так, українські морські дрони уразили 7 кораблів: "Адмірал Макаров", "Іван Голубець", "Іван Хурс", "Сергій Котов", "Нафтовий маяк", "Акула" та "Серна".
- У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ розповів, що наші військові уразили 2 засоби ППО росіян та 1 зенітну керовану ракету С-400. Також наші військові завдали 10 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога. Наші підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 6 районів скупчення живої сили, зброї та військової техніки.
- Російські військові активізувалися під Авдіївкою – вороги почали кидати на штурми зеків. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що втрати ворога, порівняно з минулими днями, збільшились на 30%.