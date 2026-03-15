24 Канал Новини України Знищено сотні окупантів із технікою: Генштаб розкрив втрати Росії на 15 березня
15 березня, 06:46
Оновлено - 06:52, 15 березня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Станом на 15 березня 2026 року Росія втратила близько 1 279 170 осіб особового складу, включно з 740 за останній період.
  • Також знищено 11 781 танків, 24 213 бойових броньованих машин та 32 кораблі / катери.

Російська агресія проти України триває. За імперські амбіції сусідня держава продовжує платити життями своїх громадян.

Нещодавно українська розвідка здобула унікальні документи, у яких ворог визнає рівень своїх безповоротних втрат у 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Втім, це не зупиняє Кремль від продовження війни.

Скільки російських солдатів і техніки ліквідовано на 15 березня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 березня 2026 рік Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб;
  • танків – 11 781 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 213 (+1);
  • артилерійських систем – 38 438 (+17);
  • РСЗВ – 1 686 (+0);
  • засоби ППО – 1 332 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 349 (+0);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984);
  • крилаті ракети – 4 468 (+65);
  • кораблі / катери – 32 (+1) (підтверджено результат попередніх уражень);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110);
  • спеціальна техніка – 4 089 (+1).

