Знищено сотні окупантів із технікою: Генштаб розкрив втрати Росії на 15 березня

Російська агресія проти України триває. За імперські амбіції сусідня держава продовжує платити життями своїх громадян.

Нещодавно українська розвідка здобула унікальні документи, у яких ворог визнає рівень своїх безповоротних втрат у 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Втім, це не зупиняє Кремль від продовження війни.

Скільки російських солдатів і техніки ліквідовано на 15 березня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 15 березня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб;

танків – 11 781 (+4);

бойових броньованих машин – 24 213 (+1);

артилерійських систем – 38 438 (+17);

РСЗВ – 1 686 (+0);

засоби ППО – 1 332 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 349 (+0);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984);

крилаті ракети – 4 468 (+65);

кораблі / катери – 32 (+1) (підтверджено результат попередніх уражень);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110);

спеціальна техніка – 4 089 (+1).

Втрати окупантів на 15 березня 2026 рік / Фото Генштаб

