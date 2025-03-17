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24 Канал Новини України Мінус 1210 окупантів і 37 артсистем: втрати росіян на 17 березня
17 березня, 07:17
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Мінус 1210 окупантів і 37 артсистем: втрати росіян на 17 березня

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • На 17 березня 2025 року росіяни втратили 1210 військових.
  • Системи ППО не були уражені, але є хороші результати по автомобільній техніці – 101 одиниця.

У понеділок, 17 березня, триває 1118 день повномасштабної війни. Росіяни продовжують спроби захопити Україну, але дістають відсіч і гинуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Які втрати росіян на 17 березня 2025 року

Відповідно до даних Генштабу, ворог втратив 1210 своїх солдатів і офіцерів. Останніми днями було багато повідомлень про майстерне знищення російської ППО

Актуальні втрати росіян:

  • особового складу – 1210 осіб,
  • танків – 19;
  • бойових броньованих машин – 11;
  • артилерійських систем – 37;
  • РСЗВ – 1;
  • засобів ППО – 0;
  • літаків – 0;
  • гелікоптерів – 0;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54;
  • кораблів/катерів – 0;
  • підводних човнів – 0;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 101;
  • спеціальної техніки – 1.

Втрати ворога на 17 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу

Втім, очевидно, що якщо Росія і погодиться на 30-денне перемир'я, то використає його для переозброєння. Є думка, що ворог може накопичити 450 тисяч снарядів та 5000 "Шахедів" за цей час.