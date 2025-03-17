Мінус 1210 окупантів і 37 артсистем: втрати росіян на 17 березня

У понеділок, 17 березня, триває 1118 день повномасштабної війни. Росіяни продовжують спроби захопити Україну, але дістають відсіч і гинуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

Дивіться також "Багато хто вважає, що воювати мають інші": інтервʼю бійця Азову про полон і повернення на фронт

Які втрати росіян на 17 березня 2025 року

Відповідно до даних Генштабу, ворог втратив 1210 своїх солдатів і офіцерів. Останніми днями було багато повідомлень про майстерне знищення російської ППО.

Актуальні втрати росіян:

особового складу – 1210 осіб,

танків – 19;

бойових броньованих машин – 11;

артилерійських систем – 37;

РСЗВ – 1;

засобів ППО – 0;

літаків – 0;

гелікоптерів – 0;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54;

кораблів/катерів – 0;

підводних човнів – 0;

автомобільної техніки та автоцистерн – 101;

спеціальної техніки – 1.

Втрати ворога на 17 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу

Втім, очевидно, що якщо Росія і погодиться на 30-денне перемир'я, то використає його для переозброєння. Є думка, що ворог може накопичити 450 тисяч снарядів та 5000 "Шахедів" за цей час.