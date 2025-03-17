17 березня, 07:17
Мінус 1210 окупантів і 37 артсистем: втрати росіян на 17 березня
Основні тези
- На 17 березня 2025 року росіяни втратили 1210 військових.
- Системи ППО не були уражені, але є хороші результати по автомобільній техніці – 101 одиниця.
У понеділок, 17 березня, триває 1118 день повномасштабної війни. Росіяни продовжують спроби захопити Україну, але дістають відсіч і гинуть.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.
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Які втрати росіян на 17 березня 2025 року
Відповідно до даних Генштабу, ворог втратив 1210 своїх солдатів і офіцерів. Останніми днями було багато повідомлень про майстерне знищення російської ППО.
Актуальні втрати росіян:
- особового складу – 1210 осіб,
- танків – 19;
- бойових броньованих машин – 11;
- артилерійських систем – 37;
- РСЗВ – 1;
- засобів ППО – 0;
- літаків – 0;
- гелікоптерів – 0;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54;
- кораблів/катерів – 0;
- підводних човнів – 0;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 101;
- спеціальної техніки – 1.
Втім, очевидно, що якщо Росія і погодиться на 30-денне перемир'я, то використає його для переозброєння. Є думка, що ворог може накопичити 450 тисяч снарядів та 5000 "Шахедів" за цей час.