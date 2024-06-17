Понад 1000 окупантів і десятки одиниць техніки: що втратили росіяни 17 червня

Українські оборонці продовжують утримувати фронт, відбиваючи атаки ворога та завдаючи йому великих втрат у техніці та особовому складі. Наразі понад пів мільйона окупантів успішно "демобілізовані".

Попри перевагу ворога в чисельності, нашим захисникам вдається не лише зупиняти його наступальні дії, але й самим просуватися вперед. Зокрема, нещодавно вони вибили росіян із позицій у Серебрянському лісництві.

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Втрати окупантів

Окрім колосальної цифри ліквідованих і поранених окупантів, вражає також кількість знищених танків: це майже 8000 тисяч одиниць від початку повномасштабного вторгнення. Крім того, противник позбувся майже 14 тисяч артилерійських систем, понад 300 літаків. Не лише на землі, але й на морі Сили оборони нищать окупантів. З першого дня російської агресії ворог втратив 28 кораблів та один підводний човен.

Як змінилися втрати росіян за добу

За минулу добу українські військові "відмінусували" 1080 окупантів, 2 танки, 14 артилерійських систем, 18 бойових броньованих машин.

особового складу – близько 527 390 (+1080) осіб;

танків – 7958 (+2);

бойових броньованих машин – 15 287 (+18);

артилерійських систем – 13927 (+14);

РСЗВ – 1104 (+0);

засобів ППО – 853 (+0);

літаків – 359 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 167 (+8);

крилатих ракет – 2296 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 991 (+24);

спеціальної техніки – 2337 (+12).

Втрати росіян на 17 червня / Фото: Генштаб

Нещодавно Сили оборони завдали груповий удар по ЗРК в Криму. Уночі 12 червня Сили оборони знищили два російські зенітно-ракетні комплекси С-300 в тимчасово окупованому Криму, а також уразили ЗРК С-400.

10 червня, за твердженням Генштабу, захисники уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої.