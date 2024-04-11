"Мінус" 810 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 11 квітня

Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам, завдаючи їм чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 810 окупантів.

Відомо, що загальні втрати ворога сягнули понад 450 тисяч осіб. Також тисячі одиниць військової техніки наші воїни перетворили на металобрухт.

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Скільки окупантів ліквідовано

особового складу – близько 450 890 (+810) осіб;

танків – 7137 (+5);

бойових броньованих машин – 13679 (+12);

артилерійських систем – 11452 (+48);

РСЗВ – 1040 (+0);

засобів ППО – 754 (+1);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34);

крилатих ракет – 2069 (+2);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів –1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50);

спеціальної техніки – 1882 (+6);

Втрати ворога на 11 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ліквідовано майора пресслужби міноборони Росії Євгенія Половодова

Російські пропагандисти повідомили про загибель свого колеги Євгенія Половодова у результаті обстрілу. Він був майором у пресслужбі міністерства оборони Росії та працював у групі "Вести Луганска". Зазначається, що він отримав смертельні поранення внаслідок удару Збройних Сил України.

Пропагандист Олександр Коц зауважив, що разом із загиблим вони знімали кілька репортажів на Харківщині та працювали в найгарячіших точках біля Ізюма.

Також зазначається, що під час обстрілу отримали поранення ще двоє пропагандистів – йдеться про Артема Юндаса та Дениса Шума.