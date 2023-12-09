Ще 900 окупантів, 6 танків та інша техніка: втрати Росії 9 грудня

Російські окупаційні війска продовжують спроби наступу на Сході, а відтак зазнають значних втрат. Упродовж минулої доби ворог втратив 900 вояк.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули 338 120 одиниць особового складу. При цьому у Генштабі зауважили, що статистика орієнтовна через високу інтенсивність боїв.

Дивіться також Таємний проєкт Кремля․ Дезертирство, п'яні перестрілки, втрати: чим живе нова бригада Росії

Втрати ворога 9 грудня

особового складу – 338120 (+900) осіб,

танків – 5632 (+6),

бойових броньованих машин – 10519 (+11),

артилерійських систем – 8058 (+1),

РСЗВ – 919 (+0),

засоби ППО – 605 (+0),

літаків – 324 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),

крилаті ракети – 1585 (+14),

кораблі /катери – 22 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7),

спеціальна техніка – 1159 (+0)



Втрати росіян станом на 9 грудня / Інфографіка Генштабу

Головне про ситуацію на фронті