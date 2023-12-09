Ще 900 окупантів, 6 танків та інша техніка: втрати Росії 9 грудня

9 грудня 2023, 07:46
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війска продовжують спроби наступу на Сході, а відтак зазнають значних втрат. Упродовж минулої доби ворог втратив 900 вояк.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули 338 120 одиниць особового складу. При цьому у Генштабі зауважили, що статистика орієнтовна через високу інтенсивність боїв. 

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Втрати ворога 9 грудня

  • особового складу – 338120 (+900) осіб,
  • танків – 5632 (+6),
  • бойових броньованих машин – 10519 (+11),
  • артилерійських систем – 8058 (+1),
  • РСЗВ – 919 (+0),
  • засоби ППО – 605 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),
  • крилаті ракети – 1585 (+14),
  • кораблі /катери – 22 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7),
  • спеціальна техніка – 1159 (+0)


Втрати росіян станом на 9 грудня / Інфографіка Генштабу

Головне про ситуацію на фронті

  • Українські військові утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, завдають російським окупантам втрат у живій силі й техніці на Мелітопольському напрямку, а також продовжують штурмові дії південніше Бахмута.
  • На Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили 35 атак, а на Мар'їнському – 24 атаки.
  • Усього за добу відбулось 95 бойових зіткнень.
  • Минулої доби російські окупанти завдали 28 ракетних і 27 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів з РСЗВ.
Автор: Анастасія Лукашевська