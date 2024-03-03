"Кидали на забій": російський пропагандист озвучив реальні втрати ворога в Авдіївці

Після виходу ЗСУ із Авдіївки ворог продовжив активні наступальні дії на цьому напрямку. Наші захисники продовжують тримати оборону, завдаючи російським загарбникам величезних втрат.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 лютого Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки. Це було здійснено з метою уникнення оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

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Росіян "кидали на забій"

Військкор Денис Казанський розповів, що низка російських пропагандистів показала листи дружин загиблих окупантів. В них йдеться про масові втрати росіян на Авдіївському напрямку.

За його словами, правда про величезні втрати російських окупантів під Авдіївкою почала просочуватись у відкриті джерела.

Друг Гіркіна, російський Z-блогер Лев Вершинін, опублікував лист дружин загиблих російських військових, в яких йдеться про кількість жертв. Наприклад, у полку №1015 з 2300 осіб залишилося лише 30,

– повідомив Казанський.

Він додав, що подібна ситуація фіксується не лише в цьому полку, оскільки такі дані наводив не тільки Вершинін, але й інші кремлівські пропагандисти.

Згідно з оприлюдненою інформацією, мобілізованих росіян "кидали на забій" без підготовки. Вочевидь це й спричинило такі показники.

Які дані щодо втрат ворога в Авдіївці ще оприлюднено: останні новини