"Кидали на забій": російський пропагандист озвучив реальні втрати ворога в Авдіївці
Джерело:Денис Казанський
Після виходу ЗСУ із Авдіївки ворог продовжив активні наступальні дії на цьому напрямку. Наші захисники продовжують тримати оборону, завдаючи російським загарбникам величезних втрат.
Нагадаємо, що у ніч проти 17 лютого Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки. Це було здійснено з метою уникнення оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.
Дивіться також У росіян ейфорія після Авдіївки: скільки ще зможуть наступати
Росіян "кидали на забій"
Військкор Денис Казанський розповів, що низка російських пропагандистів показала листи дружин загиблих окупантів. В них йдеться про масові втрати росіян на Авдіївському напрямку.
За його словами, правда про величезні втрати російських окупантів під Авдіївкою почала просочуватись у відкриті джерела.
Друг Гіркіна, російський Z-блогер Лев Вершинін, опублікував лист дружин загиблих російських військових, в яких йдеться про кількість жертв. Наприклад, у полку №1015 з 2300 осіб залишилося лише 30,
– повідомив Казанський.
Він додав, що подібна ситуація фіксується не лише в цьому полку, оскільки такі дані наводив не тільки Вершинін, але й інші кремлівські пропагандисти.
Згідно з оприлюдненою інформацією, мобілізованих росіян "кидали на забій" без підготовки. Вочевидь це й спричинило такі показники.
Які дані щодо втрат ворога в Авдіївці ще оприлюднено: останні новини
- За однією з версій військового експерта Юрія Федорова, при захопленні Авдіївки російська армія могла втратити 16 тисяч солдатів вбитими з жовтня минулого року по лютий. Про це повідомив російський "військкор" Андрєй Морозов на прізвисько "Мурз", який згодом, імовірно, наклав на себе руки через тиск з боку російських політиків.
- За іншою – кількість загиблих росіян під Авдіївкою може бути набагато більшою, ніж втрати радянської армії під час війни в Афганістані у 1979 – 1989 роках. Відомо, що тоді СРСР втратив як мінімум 15 тисяч військових вбитими.
- Нещодавно воїни 47 окремої механізованої бригади знищили елітну штурмову групу росіян 15 окремої гвардійської бригади разом із технікою.
- Як зазначають у бригаді, такого результату вдалося досягти завдяки успішним влучанням роти ударних БпЛА у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі".