Загинули понад 7 тисяч росіян, – 47 бригада про втрати ворога біля Авдіївки

Протягом останніх місяців в Авдіївці тривали пекельні бої, однак українським захисникам все ж довелося покинути місто задля збереження життів особового складу. Для окупантів захоплення населеного пункту коштувало шалених втрат.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що втрати російської армії у боях за Авдіївку перевищують українські у декілька разів. За його словами, таке співвідношення за смерть одного українця – смерть семи росіян.

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Бійці 47 бригади розповіли про втрати ворога в Авдіївці

Повідомляється, що 47 окрема механізована бригада продовжує тримати визначені рубежі на Авдіївському напрямку.

За весь період воїни 47 ОМБр відбили три фази наступу російських окупантів, не даючи ворогу просунутися в районі Степового та Очеретиного.

Втрати ворога в зоні відповідальності нашої бригади склали: понад 7 000 особового складу, більш ніж 100 одиниць техніки, серед яких два танки Т90, а також 25 безпілотників типів ZALA, Ланцет, SuperCam,

– мовиться у повідомленні бригади.

Крім того, артилеристи 47 ОМБр уразили та знищили 3 командних спостережних пункти, 12 складів з боєприпасами, 16 мінометних розрахунків, 6 гармат та 18 вантажних автомобілів.

Світла та вічна памʼять нашим побратимам, які віддали своє життя в боях за Авдіївку. Помстимося,

– додали бійці.

Зокрема, вони наголосили, що битва проти російських загарбників триває, а ворог продовжуєш наступати.

Втрати ворога в Авдіївці / Інфографіка 47 ОМБр

Що ще відомо про втрати окупантів на Авдіївському напрямку: коротко