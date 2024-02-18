Загинули понад 7 тисяч росіян, – 47 бригада про втрати ворога біля Авдіївки
Джерело:47 окрема механізована бригада
Протягом останніх місяців в Авдіївці тривали пекельні бої, однак українським захисникам все ж довелося покинути місто задля збереження життів особового складу. Для окупантів захоплення населеного пункту коштувало шалених втрат.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що втрати російської армії у боях за Авдіївку перевищують українські у декілька разів. За його словами, таке співвідношення за смерть одного українця – смерть семи росіян.
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Бійці 47 бригади розповіли про втрати ворога в Авдіївці
Повідомляється, що 47 окрема механізована бригада продовжує тримати визначені рубежі на Авдіївському напрямку.
За весь період воїни 47 ОМБр відбили три фази наступу російських окупантів, не даючи ворогу просунутися в районі Степового та Очеретиного.
Втрати ворога в зоні відповідальності нашої бригади склали: понад 7 000 особового складу, більш ніж 100 одиниць техніки, серед яких два танки Т90, а також 25 безпілотників типів ZALA, Ланцет, SuperCam,
– мовиться у повідомленні бригади.
Крім того, артилеристи 47 ОМБр уразили та знищили 3 командних спостережних пункти, 12 складів з боєприпасами, 16 мінометних розрахунків, 6 гармат та 18 вантажних автомобілів.
Світла та вічна памʼять нашим побратимам, які віддали своє життя в боях за Авдіївку. Помстимося,
– додали бійці.
Зокрема, вони наголосили, що битва проти російських загарбників триває, а ворог продовжуєш наступати.
Що ще відомо про втрати окупантів на Авдіївському напрямку: коротко
- За даними OSINT-аналітиків, ворог зазнав шалених втрат, намагаючись взяти Авдіївку під контроль. Загалом, на фото чи відео потрапили 666 знищених російських одиниць техніки. Зокрема, Росія втратила 224 танки. Це понад 7 танкових батальйонів (якщо брати по 31), в районі 3 танкових полків. ЗСУ спалили за декілька місяців під Авдіївкою російську танкову дивізію.
- Водночас у ЗСУ зазначили, що всього за 4 місяці росіяни втратили на цій ділянці фронту майже 50 тисяч військових. Також ворог втратив 364 танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових бронемашин та 5 літаків.
- Раніше у Центрі національного спротиву зазначили, що російські війська зазнають рекордних втрат у боях біля Авдіївки. Саме на Авдіївському напрямку протягом останнього тижня ліквідовано близько п'яти тисяч серед особового складу. Вони фіксуються як і на тактичному, так і оперативному рівні.