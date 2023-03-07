Росіяни втратили у боях за Бахмут у 5 разів більше військових, ніж ЗСУ, – CNN

У Бахмуті тривають запеклі бої. Збройні Сили України надійно тримають оборону міста і завдають шалених втрат російським окупантам.

Загарбники втратили у боях за Бахмут у п’ять разів більше солдатів, ніж ЗСУ. Про це повідомив військовий чиновник НАТО.

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Втрати росіян у боях за Бахмут

За даними розвідки НАТО, на кожного українського солдата, який загинув у Бахмуті, російські загарбники втратили щонайменше п'ятьох.

За словами військового чиновника, співвідношення 5 до 1 – це обґрунтована оцінка, яка базується на даних розвідки НАТО. Він наголосив, що Збройні Сили України також зазнають значних втрат, обороняючи Бахмут.

Актуальні втрати окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 154 830 вояк. Втрати ворога у техніці:

танків – 3432 (+9);

бойових броньованих машин – 6714 (+11);

артилерійських систем – 2456 (+23);

РСЗВ – 488 (+0);

засоби ППО – 253 (+3);

літаків – 303 (+1);

гелікоптерів – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9);

крилаті ракети – 873 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16);

спеціальна техніка – 236 (+2).

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