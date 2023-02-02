Займають навіть пологові: втрати росіян біля Бахмута критичні

Втрати російської армії на Бахмутському напрямку ростуть шаленими темпами. Лише упродовж останньої доби ЗСУ вивели з бою близько 300 окупантів.

Про це повідомив речник Східного угрупування Сергій Череватий під час онлайн-брифінгу Military Media Center. За його словами, ворог розташовує своїх поранених навіть у пологових відділеннях на окупованих територіях.

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Втрати окупантів дуже великі: на Бахмутському напрямку лише за цю добу, станом на 11.00 2 лютого, ворог втратив 127 осіб вбитими і 137 пораненими,

– розповів Сергій Череватий.

Він також додав, що схожа ситуація на Луганському напрямку.

"Кількість поранених постійно збільшується, вже не вистачає ні лікарень, ні лікарів, щоб надати їм допомогу", – додав речник.

Лікарень критично не вистачає: окупанти займають навіть пологові

За словами Череватого, окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та навіть пологових закладів на тимчасово захоплених територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

З тактичною медициною у ворогів великі проблеми,

– підкреслив полковник Сергій Череватий.

Актуально про ситуацію поблизу Бахмута

Раніше Сергій Череватий повідомляв, що окупантам не вдалось перекрити трасу на Бахмут. ЗСУ все ще мають можливість постачати туди необхідне озброєння та продукти харчування для військових.

Попередньо журналіст "Донбас. Реалії" Олександр Демченко повідомив, що на виїзд з Бахмута залишилось ще дві траси. Одна з них веде до Сіверська, а друга – до Часового Яру та Костянтинівки.

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