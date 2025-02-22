У Deep State назвали втрати Росії у Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку

Втрати російських військ серед особового складу у Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку Донецької області за період із квітня 2024 по лютий 2025 року перевищили 20 тисяч.

З них орієнтовно 7,5 тисячі загинуло у спробах захопити українські території. Також є ті, кого взяли в полон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичний проєкт Deep State.

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Які втрати Росії на Донеччині

За даними аналітиків, у Торецьку втрати росіян сягають 12 498 осіб. Серед них – 4 002 загиблими, 8 451 було поранено. Ще 44 окупантів, згідно з оприлюдненою інформацією, на цій ділянці фронту вдалося взяти в полон.

Водночас у Білогорівці втрати ворога серед особового складу склали 3 013, з них 1 543 загинули, ще 1 455 зазнали поранень. Крім того, зазначається, що на цьому напрямку вдалося взяти в полон 15 російських загарбників.

У Часовому Яру росіяни втратили 4 880 окупантів. Відомо, що загинуло 1 967 загарбників, поранень зазнали 2 897 осіб. Українським силам у районі населеного пункту вдалося поповнити обмінний фонд на 16 росіян.

Бої за ці населені пункти тривають. Вони важкі та кровопролитні, але Сили Оборони України докладають усіх зусиль, щоб стримати (росіян – 24 Канал),

– ідеться у повідомленні.

До слова, російські війська зайшли в село Новоочеретувате, розташоване на території Донецької області, це підтверджують кадри, які з'явилися в мережі. Ворог посилив свою активність на Новопавлівському напрямку.