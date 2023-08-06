Скільки десантників з Росії втратили життя на війні: розвідка Британії назвала шокуючі цифри

Щорічне святкування Дня Повітряно-десантних військ 2 серпня було затьмарене явно несанкціонованим оприлюдненням масштабів втрат елітних військ в Україні. Як виявилось, принаймні 50 відсотків із 30 000 десантників, які були відправлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені.

Про це заявили британські розвідники. За їхніми даними, про втрати десантників повідомив головнокомандувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплінський.

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Скільки десантників з Росії втратили життя на війні

У зверненні до Дня ВДВ Теплінський повідомив, що 8 500 десантників отримали поранення та згодом повернулися до строю або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.

Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50 відсотків із 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені.

Відео було швидко видалено з офіційних каналів російського міноборони. Він не прокоментував, скільки військовослужбовців було вбито або надто серйозно поранено, щоб повернутися до служби,

– зазначили британські розвідники.

Актуальні втрати окупантів на фронті

Станом на 6 серпня вже загинуло 249 700 окупантів. Тільки за останню добу Кремль втратив в нашій країна 590 одиниць особового складу. Втрати у техніці: