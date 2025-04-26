На тлі переможних заяв Кремля Генштаб приголомшив втратами Росії і КНДР на Курщині

Українська операція у Курській області триває вже 8 місяців. З того часу російська армія зазнала величезних втрат. Значно перепало і спільникам окупантів – північнокорейським солдатам.

На тлі заяви Росії про нібито "повне звільнення Курської області" у Генштабі не лише спростували повідомлення ворога, але й вирішили йому нагадати, якою ціною відбувається витіснення українських сил з території країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Окупантам нема чого святкувати

Так, від початку Курської операції 6 серпня 2024 року дотепер втрати Росії становлять:

особового складу – 62,4 тисяч осіб, із них безповоротні – 25,2 тисяч, санітарні – 36,2 тисяч.

Ще 983 військовослужбовців армії агресора були взяті в полон. Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів.

Хизуючись успіхами у Курській області, Росія вперше визнала участь солдатів КНДР у війні проти України. Так, начальник російського Генштабу Валерій Герасимов похвалив північнокорейських солдатів за "професіоналізм, стійкість і героїзм", а представниця російського МЗС Марія Захарова запевнила, що "Росія ніколи не забуде друзів з КНДР".

У Генштабі нагадали, що частина з цих "друзів" поповнили лави "200" або "300". Загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку становлять понад чотири з половиною тисячі вбитими та пораненими.