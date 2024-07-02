Уночі бійці ГУР вдарили по двох базах росіян: відео справжнього "пекла"
Джерело:ГУР
На одному із напрямків воїни підрозділу ГУР Ghost завдали успішного удару по окупантах. Вони уразили одразу два місця базування ворога.
Українські військові продовжують ефективно знищувати загарбників на різних ділянках фронту. Нещодавно у ГУР показали, як легіонери розправляються з противником на Харківському напрямку.
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В окупантів знову "підгорало"
Тепер же стало відомо про чергову вдалу операцію розрахунку FVP-дронів під красномовною назвою Ghost. Вночі на одному з напрямків "привиди" спалили два місця базування російських окупантів. Також вони знищили розташоване на даху будівлі вороже обладнання для зв’язку й спостереження, паливозаправник та декілька одиниць легкої автомобільної техніки ворога.
Як ГУР "підпалило" окупантів: дивіться відео
Нагадаємо, що за останню добу захисники ліквідували ще майже 1300 окупантів та понад 180 одиниць ворожої техніки.
Також нещодавно партизани руху "Атеш" влаштували кілька диверсій на залізниці "Ростов – Маріуполь". Ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу Росії, а також відкриває доступ до морського шляху.
Крім того, була знищена релейна шафа залізниці біля Смоленська. Нею користувалися такі ворожі компанії, як "Транснефть", "Газпром" та "Ростех".