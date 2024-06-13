"Астрономічні" втрати Росії під час наступу на Харківщині: у НАТО здивували числом

Трохи більше як місяць тому росіяни почали наступ у Харківській області. Ворог втрачав "астрономічну" кількість військових щодоби.

Про це під час спілкування з журналістами розповів посадовець НАТО на умовах анонімності. Водночас він зауважив, що Росії не вдалося досягти поставлених цілей – наступ зупинився.

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Втрати росіян

Посадовець НАТО заявив про високий рівень втрат російських військ під час наступу у Харківській області.

Я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою,

– вказав він.

Водночас посадовець НАТО уточнив, що йдеться саме про загиблих військових. Водночас він зауважив, що Росія так і не змогла створити буферну зону, про яку розповідав Владімір Путін. Фронт у цьому регіоні стабілізувався, а підконтрольні Росії території є фрагментованими.

"Таким чином, в кінцевому підсумку, перемоги Росії на цьому напрямку будуть обмеженими", – додав він.

Наступ росіян у Харківській області