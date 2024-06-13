"Астрономічні" втрати Росії під час наступу на Харківщині: у НАТО здивували числом
Джерело:"Європейська правда"
Трохи більше як місяць тому росіяни почали наступ у Харківській області. Ворог втрачав "астрономічну" кількість військових щодоби.
Про це під час спілкування з журналістами розповів посадовець НАТО на умовах анонімності. Водночас він зауважив, що Росії не вдалося досягти поставлених цілей – наступ зупинився.
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Втрати росіян
Посадовець НАТО заявив про високий рівень втрат російських військ під час наступу у Харківській області.
Я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою,
– вказав він.
Водночас посадовець НАТО уточнив, що йдеться саме про загиблих військових. Водночас він зауважив, що Росія так і не змогла створити буферну зону, про яку розповідав Владімір Путін. Фронт у цьому регіоні стабілізувався, а підконтрольні Росії території є фрагментованими.
"Таким чином, в кінцевому підсумку, перемоги Росії на цьому напрямку будуть обмеженими", – додав він.
Наступ росіян у Харківській області
- Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що дозволи західних партнерів на удари ЗСУ по території Росії мали вплив на ситуацію в Харківській області. Як тільки Україна отримала "зелене світло" наступ росіян сповільнився. Остін не думає, що українці найближчим часом побачать новий наступ росіян на цій ділянці.
- Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, що ЗСУ останніми днями проводили ударно-штурмові дії, повернули частину української території та закріпилися. Ворог, своєю чергою, проводить перегрупування, аби втримати окуповані землі.
- Речник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Росія повністю провалила свій наступ. За його словами, це вплинуло "на подальші плани та дії" росіян не лише на Харківському напрямку, але й загалом на "хід російсько-української війни й відбиття російської агресії".