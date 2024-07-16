Росіяни ніколи не робили ставку на піхоту, – майор ЗСУ про ресурси ворога

Росіяни зазнають величезних втрат на фронті. Зокрема на Харківському напрямку, де ворог здійснював наступальні дії в районі Вовчанська, був ліквідований 91% особового складу штурмових підрозділів окупантів.

Ці шалені втрати росіяни мають компенсувати на фронті поповненнями особового складу. Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, яким контингентом ворог наповнює нові підрозділи.

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Найголовніше – добігти до окопу

Росіяни створюють щось на кшталт стрілецьких батальйонів, які наповнюють піхотою і ставлять їй штурмові завдання.

Постановка завдання доволі проста. Умовному командиру передають батальйон піхотинців і він хвилями відправляє їх на українські позиції із завданням хоч комусь з них добігти. Коли ж хтось добігає, то він сидить і чекає, поки до нього хтось ще прибіжить. Така у росіян стратегія,

– пояснив майор ЗСУ.

На деяких ділянках фронту, за його словами, це дійсно спрацювало. Безперервні спроби штурмів давали ворогу хоч якийсь результат. Проте здебільше всі ці штурмові групи ліквідувалися ЗСУ.

Щодо якості тих піхотинців, то вона не найкраща. Росіяни ніколи не робили ставку на піхоту. Вони намагаються не витрачати на неї ані час, ані кошти. Напевно, що у тих піхотинців, якби могли, то й навіть імена не питали,

– припустив він.

Зокрема їм не надають знання з медичної допомоги. Також, як зазначив майор ЗСУ, їм забороняється надавати допомогу своїм колегам, які поруч зазнали поранення.

Найголовніше, просто добігти до окопу на боці ЗСУ, а після того, хто вижив, той вижив. Саме тому росіяни не збиралися здійснювати підготовку цієї піхоти,

– пояснив Максим Жорін.

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Нагадаємо, що заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук заявив, що росіяни під час свого двомісячного наступу на Харківську область втратили 91% особового складу. Зокрема була ліквідована більша частина 138 мотострілецької бригади. Також значно "зменшились" 83 та 157 танкові полки. Крім того, постійно втрачає бійців 83 десантно-штурмова бригада ворога.