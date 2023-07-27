Нацгвардійці на Лиманському напрямку зупинили спробу прориву окупантів

Нацгвардійці зупинили спробу прориву росіянами їхніх позицій. Це сталося на Лиманському напрямку.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, на Сіверському напрямку воїни стійко утримують оборону та відбивають наступальні дії росіян.

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Нацгвардійці зупинили спробу прориву окупантів

Як розповів Уршалович, під час одного з боїв бійці підрозділів 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" імені Героя України Сергія Михальчука зупинили спробу прориву противником наших позицій.

Зазнавши невдачі під час штурму піхотними підрозділами, ворог на допомогу відправив 3 новітніх танки Т-90М "Прорив". Утім лиманські ліси їм встали поперек, прорив не вдався і екіпажі танків поповнили списки "хороших рускіх",

– зазначив Уршалович.

Він наголосив, що ці танки підірвалися на мінах і нацгвардійці спалили їх вщент за допомогою протитанкової зброї.

Уршалович додав, що на Сіверському напрямку їхні воїни під постійними артилерійськими обстрілами та ударами армійської авіації стійко утримують оборону та відбивають наступальні дії росіян.

У росіян – шалені втрати на війні

Зауважимо, що за минулу добу статистику втрат ворога поповнили ще 590 російських загарбників. Тож загалом вже ліквідовано 244 270 окупантів. Втрати у техніці: