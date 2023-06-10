Не до порівняння: росіяни космічними темпами втрачають техніку з екіпажами

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на сотні тисяч окупантів. Суттєво поменшало й озброєння. Ба більше, техніка росіян зазвичай знищується разом з усім екіпажем.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, це значно ускладнює процес навчання нових військових, які можуть керувати технікою. Її в росіян, на жаль, ще вдосталь.

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Колосальні цифри

На порталі "Орікс" публікують знищену техніку у війні Росії проти України, лише про які є фото- або відеопідтвердження. Так, за їхніми даними, росіяни втратили понад 10,5 тисяч одиниць броньованої та іншої техніки за весь період повномасштабного вторгнення.

Натомість на тому ж порталі втрати ЗСУ менші трохи більше ніж втричі.

Росіяни втрачають астрономічну кількість техніки швидкими темпами. Так, цієї техніки у них багато. Але техніка втрачається переважно з екіпажами та розрахунками,

– зазначив Павло Нарожний.

Для російських окупантів це велика проблема. Адже для того, щоб велика кількість техніки працювала – в неї треба когось посадити. Очевидно, що звичайну людину з вулиці не посадять за керування умовним танком. Для цього військового треба відповідно підготувати.

Але цей процес суттєво ускладнюється через загибель екіпажів.

"Скажімо так, тренд в нашу сторону. Він набагато кращий для нас ніж для ворога", – підсумував військовий експерт.

Павло Нарожний про шалені втрати росіян: дивитись відео

Актуальні втрати ворога: дані з Генштабу

Очевидно, що насамперед варто довіряти інформації з Генерального штабу ЗСУ. Хоч і цифри, які подають у зведеннях втрат, можуть бути суттєво більшими. Достеменно їх неможливо вирахувати, адже бойові дії тривають.

Отож станом на 10 травня російська армія зменшилась вже на 214 660 солдатів. За планом іде й "демілітаризація" Росії. Так, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили: