Одні з найбільших за час повномасштабного вторгнення, – ЦНС про втрати росіян під Авдіївкою
Джерело:Центр національного спротиву
На Авдіївському напрямку наразі тривають запеклі бої, у яких окупанти не полишають спроб атакувати позиції ЗСУ. Втім, втрати росіян у населеному пункті одні з найбільших за час повномасштабного вторгнення.
У Центрі національного спротиву зазначають, що російські війська зазнають рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку. Мовиться, що особовий склад ворога деморалізований.
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Втрати ворога дедалі збільшуються
За інформацією від підпілля, деморалізація серед особового складу окупантів відчутно зростає.
На Авдіївському напрямку спостерігається зниження морально-психологічного стану та бойової спроможності серед військовослужбовців окупаційних військ через активні "м'ясні штурми" російського командування.
За поданою інформацією, серед представників російсько-окупаційних військ втрати особового складу є чи не найбільшими з моменту початку повномасштабної війни Росії на територію України.
Втрати саме на Авдіївському напрямку протягом останнього тижня складають близько п'яти тисяч серед особового складу. Вони фіксуються як і на тактичному, так і оперативному рівні,
– мовиться у повідомленні ЦНС.
Повідомляється також, що росіяни втратили сотні одиниць техніки. Крім того, фактично втратили бойову спроможність 74-та та 114-та окремі мотострілецькі бригади збройних сил Росії.
Командир підрозділу Terra, 3-ї ОШБр Микола Волохов "Абдула" також підтвердив цю інформацію. За його словами, українські бійці змогли завдати ворогу серйозних втрат.
У Авдіївці 3-я ОШБр поставила рекорди по знищенню особового складу та техніки ворога за добу,
– розповів військовослужбовець.
Він також додав, що Авдіївка є новим рівнем російських спроб захопити територію України.
Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини
- У ніч проти 17 лютого Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки й переходу до оборони на більш вигідній території. За його словами, це було здійснено з метою уникнення оточення та збереження життя та здоров'я бійців. Головнокомандувач додав, що наші захисники гідно виконали свій військовий обов'язок.
- Водночас командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він додав, що не допустили оточення, вивели особовий склад, а наші військові зайняли оборону на визначених рубежах.
- Нещодавно також ситуацію в Авдіївці прокоментували у Білому домі. Там її назвали дуже загрозливою саме через нестачу боєприпасів, від чого страждає українська армія. Вину за це адміністрація Байдена поклала на Конгрес, який затягує голосування за допомогу для України.
- Загалом за останню добу на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.