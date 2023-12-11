На сході втрати Росії у 8 разів вищі за втрати Сил оборони, – Сирський
Джерело:Олександр Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про втрати росіян на сході нашої держави. За словами генерала, вони у 8 разів більші аніж втрати Сил оборони.
Він зазначив, що наразі окупанти активно штурмують позиції наших захисників саме великою кількістю людей. Водночас українські військові роблять акцент на протидії ворогу зовсім інакше.
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Сирський порівняв втрати Росії й України на сході
Генерал наголосив, що на східному фронті нашої держави втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських Сил оборони. Однак попри все це, російські загарбники продовжують робити ставку саме на вкидання більшого людського ресурсу.
Водночас Сирський підкреслив, що, на відміну від противника, Сили оборони намагаються досягати успіху "шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння".
Лише за листопад Сили оборони знищили близько 11 тисяч особового складу ворога та понад 1 100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів,
– розповів Сирський.
Росіяни мають шалені втрати на фронті
- У Генштабі ЗСУ 11 грудня розповіли, що за попередню добу українські військові ліквідували 1 030 росіян. Таким чином загальна кількість російських втрат сягнула 339 850 осіб.
- Крім того, наші захисники також знищили 31 бойову броньовану машину ворога, а також 19 танків. До того ж ворог втратив 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
- У Силах спеціальних операцій показали, як завдали удару по російських військових в тимчасово окупованих Олешках в Херсонській області. Там за допомогою дронів вдалося знищити командно-спостережний пункт окупантів.
- Крім того, під Авдіївкою наші військові підбили російський БТР-90. Це рідкісний бронетранспортер, який росіяни так і не запустили у масове виробництво, тому наразі достеменно невідомо, скільки саме машин мають у своєму арсеналі російська армія.