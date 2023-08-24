Ще 340 пакетів зі сміттям і 93 одиниці техніки: втрати ворога на 24 серпня
24 серпня 2023, 07:48Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже 18 місяців. За цей час Сили оборони ліквідували понад 259 тисяч російських загарбників.
Так, лише за минулу добу втрати ворога поповнили ще 340 окупантів. Разом з ними – 75 одиниць російської техніки та озброєння, пише 24 Канал.
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Втрати Росії у війні проти України
- Особового складу – близько 259 160 (+340) осіб,
- танків – 4375 (+2),
- бойових броньованих машин – 8511 (+23),
- артилерійських систем – 5333 (+15),
- РСЗВ – 723 (+1),
- засобів ППО – 494 (+3),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20),
- крилатих ракет – 1406 (+0),
- кораблів і катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28),
- спеціальної техніки – 801 (+1).
У поки що окупованому Криму знищили С-400
- Напередодні українські захисники знищили ворожий ЗРК С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму.
- Так, вибух в селі Оленівка на мисі Тарханкут пролунав близько о 10:00 23 серпня. Уже відомо, що повністю знищено установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.
- У ГУР наголосили, що, враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це – болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в Криму.