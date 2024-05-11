Понад 1300 окупантів та сотні одиниць техніки: величезні втрати ворога на 11 травня

Росія продовжує воювати в Україні та намагається наступати на Харківському напрямку. Наші військові щодня знищують особовий склад та техніку ворога.

Тільки протягом останньої доби ЗСУ знищили на фронті 1320 одиниць особового складу. Проте втрати ворогів можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.

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Які втрати ворога на війні в Україні

особового складу – орієнтовно 481 030 (+1320) осіб;

танків – 7 449 (+15);

бойових броньованих машин – 14 353 (+40);

артилерійських систем – 12 442 (+55);

РСЗВ – 1064 (+2);

засобів ППО – 796 (+1);

літаків – 349 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42);

крилатих ракет – 2193 (+1);

кораблів, катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64);

спеціальної техніки – 2040 (+9).



Втрати ворога станом на 11 травня 2024 року

Втрати росіян під час наступу на Харківщині