Понад 7 сотень росіян та десятки одиниць техніки: втрати ворога станом на 13 березня

Росія продовжує втрачати на фронті тисячі одиниць особового складу. Тільки за минулу добу ЗСУ мінуснули 710 ворогів.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 159 800 солдатів. Проте Генштаб повідомляє, що підрахунок ускладнений через інтенсивність боїв.

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Втрати росіян у техніці

танків – 3474 (+8);

бойових броньованих машин – 6774 (+5);

артилерійських систем – 2503 (+16);

РСЗВ – 493 (+0);

засоби ППО – 259 (+0);

літаків – 304 (+0);

гелікоптерів – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1);

крилаті ракети – 907 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6);

спеціальна техніка – 251 (+9).



Втрати росіян в особовому складі та техніці 13 березня

Ворог втрачає особовий склад у Бахмуті

Росіяни у Бахмуті щодоби втрачають сотні одиниць особового складу. Речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий заявив, що тільки 12 березня Росія втратила у Бахмуті 239 окупантів, ще 293 – поранені. Окрім того, на цьому напрямку українські захисники підбили 2 ворожі танки Т-72 та знищили зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак показав одне фото з Бахмута – там поле всіяне трупами росіян. Тільки на невеликому шматочку було 60 – 70 загиблих.

Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що Росія втратила у Бахмуті таку кількість угрупувань, якої б вистачило на стратегічну наступальну операцію. Тобто росіяни могли б їх використати для повторного наступу на Київ. Адже мовиться про 50 тисяч загарбників – вбитих або поранених, 200 танків – знищених.