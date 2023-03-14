Понад 160 тисяч окупантів, десяток танків та навіть ППО: втрати ворога 14 березня

14 березня 2023, 08:01
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російська армія продовжує втрачати на фронті тисячі одиниць особового складу. Тільки за минулу добу Сили оборони мінуснули 740 ворогів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 160 540 своїх вояк. Водночас у Генштабі уточнили, що підрахунок ускладнений через інтенсивність боїв.

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Втрати росіян у техніці

  • танків – 3484 (+10);
  • бойових броньованих машин – 6789 (+15);
  • артилерійських систем – 2519 (+16);
  • РСЗВ – 495 (+2);
  • засоби ППО – 260 (+1);
  • літаків – 304 (+0);
  • гелікоптерів – 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11);
  • крилаті ракети – 907 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13);
  • спеціальна техніка – 256 (+5).


Втрати ворога в особовому складі та техніці станом на 14 березня

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Автор: Діана Квасневська