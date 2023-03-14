Понад 160 тисяч окупантів, десяток танків та навіть ППО: втрати ворога 14 березня
14 березня 2023, 08:01Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія продовжує втрачати на фронті тисячі одиниць особового складу. Тільки за минулу добу Сили оборони мінуснули 740 ворогів.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 160 540 своїх вояк. Водночас у Генштабі уточнили, що підрахунок ускладнений через інтенсивність боїв.
Дивіться також Без шансів на виживання: чому Росія згорить до осені
Втрати росіян у техніці
- танків – 3484 (+10);
- бойових броньованих машин – 6789 (+15);
- артилерійських систем – 2519 (+16);
- РСЗВ – 495 (+2);
- засоби ППО – 260 (+1);
- літаків – 304 (+0);
- гелікоптерів – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11);
- крилаті ракети – 907 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13);
- спеціальна техніка – 256 (+5).
Втрати ворога в особовому складі та техніці станом на 14 березня
Останні новини про втрати ворога
- У Генштабі ЗСУ розповіли 12 березня, що окупанти через втрати везуть поповнення з Ямало-Ненецького округу. Проте ці солдати погано мотивовані та не мають бажання брати участь у бойових діях.
- Нещодавно стало відомо, що ЗСУ ліквідували топофіцера Росії Дениса Гутарьова. Він відправився на концерт Кобзона ще у жовтні 2022 року, коли потрапив під авіаудар.
- Збройні Сили України під Бахмутом ліквідували зека, який був засуджений у Росії до 20 років тюрми. Йому залишилось відсидіти всього два роки, проте він таки пішов на війну в Україну в складі ПВК "Вагнер". Тут він і загинув.