Приймають за синицю: чим ЗСУ можуть знищувати ворожі ЗРК
Українські військові активно зменшують кількість зенітно-ракетних комплексів ворога. Зокрема, 6 січня на Бєлгородщині знищили два "Панцирі".
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що українські безпілотники успішно знищують ворожі ЗРК. Усе завдяки тому, що БпЛА невидимі для цих комплексів.
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Так, натепер дрони в основному виробляють з радіопрозорих матеріалів – пластику й навіть картону.
У картонних безпілотників ефективна площа розсіювання (ЕПР), як у синиці. ЗРК, особливо якщо стоїть в автоматичному режимі, не бачить його, не сприймає як ціль,
– пояснив Світан.
Якщо мати певну дальність керування дронами, то ними можна знищити всі зенітно-ракетні комплекси росіян. До слова, дрони значно дешевші за ЗРК, які коштують мільйони доларів.
Далі справа за ракетами й авіацією
Після знищення російських зенітно-ракетних комплексів можуть атакувати українські ракети й літаки. Є достатньо старих радянських ракет для штурмовиків чи винищувачів, які працюють на певну дальність.
Зрозуміло, що це не сотні кілометрів, але на глибину в кількадесят кілометрів наші льотчики можуть відпрацювати,
– зазначив Світан.
ЗСУ знищують росіян і їхню техніку: останні новини
- Станом на 8 січня українські військові знищили 365 170 російських окупантів. Крім того, понад 6 тисяч танків, 11 тисяч бойових броньованих машин, 8 тисяч артилерійських систем, 953 реактивні системи залпового вогню, 638 засобів ППО тощо.
- Під час спецоперації на Донецькому напрямку українські спецпризначенці ліквідували російський комплекс РЕБ "Тірада-2". Його уразили ракетами.
- Упродовж тижня на Донецькому напрямку уразили три російські ЗРК "Бук". Разом з ними ворог втратив також дві станції виявлення та цілевказання 9С36.