Приймають за синицю: чим ЗСУ можуть знищувати ворожі ЗРК

Українські військові активно зменшують кількість зенітно-ракетних комплексів ворога. Зокрема, 6 січня на Бєлгородщині знищили два "Панцирі".

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що українські безпілотники успішно знищують ворожі ЗРК. Усе завдяки тому, що БпЛА невидимі для цих комплексів.

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Так, натепер дрони в основному виробляють з радіопрозорих матеріалів – пластику й навіть картону.

У картонних безпілотників ефективна площа розсіювання (ЕПР), як у синиці. ЗРК, особливо якщо стоїть в автоматичному режимі, не бачить його, не сприймає як ціль,

– пояснив Світан.

Якщо мати певну дальність керування дронами, то ними можна знищити всі зенітно-ракетні комплекси росіян. До слова, дрони значно дешевші за ЗРК, які коштують мільйони доларів.

Далі справа за ракетами й авіацією

Після знищення російських зенітно-ракетних комплексів можуть атакувати українські ракети й літаки. Є достатньо старих радянських ракет для штурмовиків чи винищувачів, які працюють на певну дальність.

Зрозуміло, що це не сотні кілометрів, але на глибину в кількадесят кілометрів наші льотчики можуть відпрацювати,

– зазначив Світан.

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