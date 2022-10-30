Надто багато важких поранених: Жданов розповів, як війна просувається всередину Росії

Країна-агресорка зазнає шалених втрат у війні з нашою державою. Водночас медична авіація та інфраструктура Росії не готові до такої кількості поранених окупантів.

Усі медичні заклади Бєлгородської області країни-агресорки повністю забиті російськими військовими. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.

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Ростовська та Бєлгородська області переповнені пораненими

Щоденно до госпіталів області надходить велика кількість важкопоранених окупантів. І ворогу нічого не залишається як евакуйовувати їх автобусами до сусіднього Воронежу, оскільки авіація вже не справляється з цим завданням.

Так, це свідчить про те, що Ростовська та Бєлгородська області "забиті під саму зав'язку" пораненими. Ба більше, війна все більше просувається на територію країни-агресорки

Війна все далі просувається вглиб Росії,

– зауважив військовий експерт.

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На Херсонщині ліквідують по кілька сотень окупантів за добу

На правобережжі Дніпра на Херсонщині базуються до 30 тисяч росіян. Збройні Сили України дізнаються про місця дислокації російських сил і завдають по них ударів, що призводить до великих втрат серед окупантів.

Українські захисники посилено працюють артилерією, особливо реактивною. За допомогою HIMARS наші бійці знищують по кілька сотень російських військових за добу.

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Втрати ворога у війні проти України

Загалом з початку повномасштабної війни на "концерт Кобзона" відправилися 71 200 ворожих бійців. Ще більше – поранені. До слова, кількість ліквідованих окупантів за добу є найбільшою від початку повномасштабного вторгнення – 950 осіб.

Крім того, ворог зазнає шалених втрат у військовій техніці. Станом на 30 жовтня українські захисники ліквідували:

танків – 2 672 (+13) одиниці;

бойових броньованих машин – 5 453 (+52) одиниці;

артилерійських систем – 1 724 (+16) одиниці;

РСЗВ – 383 (+3) одиниці;

засобів ППО – 197 (+2) одиниць;

літаків – 274 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 252 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 412 (+6) одиниці;

крилатих ракет – 352 (+1) одиниці;

кораблів та катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 120 (+13) одиниць;

спеціальної техніки – 154 (+2) одиниці.

Найбільших втрат протягом минулої доби російські загарбники зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках на Сході.