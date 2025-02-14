Ще "мінус" 1200 окупантів, 17 танків та 81 засіб артилерії: втрати росіян на 14 лютого

Втрати Росії у війні проти України перевищили понад 850 тисяч солдатів загиблими і пораненими. Наші захисники продовжують успішно ліквідовувати загарбників разом із технікою.

Нещодавно українські воїни знищили рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2", встановлений на вантажівку "Урал". Це сталося на Лиманському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб. Дивіться також Росіяни стикаються з дефіцитом артилерії через українські удари, – Трегубов Скільки окупантів та техніки ліквідовано Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: особового складу – близько 855480 (+1200),

танків – 10057 (+17),

бойових броньованих машин – 20910 (+16),

артилерійських систем – 23115 (+81),

РСЗВ – 1282 (+4),

засоби ППО – 1066 (+3),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152),

крилаті ракети – 3063 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156),

спеціальна техніка – 3745 (+1) Втрати загарбників на 14 лютого / Фото Генштаб