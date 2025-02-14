14 лютого, 07:12
Ще "мінус" 1200 окупантів, 17 танків та 81 засіб артилерії: втрати росіян на 14 лютого
Основні тези
- Втрати Росії у війні проти України перевищили 850 тисяч солдатів загиблими і пораненими, зокрема за останюю добу знищено 1200 окупантів.
Втрати Росії у війні проти України перевищили понад 850 тисяч солдатів загиблими і пораненими. Наші захисники продовжують успішно ліквідовувати загарбників разом із технікою.
Нещодавно українські воїни знищили рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2", встановлений на вантажівку "Урал". Це сталося на Лиманському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Дивіться також Росіяни стикаються з дефіцитом артилерії через українські удари, – Трегубов
Скільки окупантів та техніки ліквідовано
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 855480 (+1200),
- танків – 10057 (+17),
- бойових броньованих машин – 20910 (+16),
- артилерійських систем – 23115 (+81),
- РСЗВ – 1282 (+4),
- засоби ППО – 1066 (+3),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152),
- крилаті ракети – 3063 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156),
- спеціальна техніка – 3745 (+1)