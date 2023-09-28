ЗСУ "мінуснули" понад 300 окупантів, танки та спецтехніку: втрати ворога на 28 вересня
28 вересня 2023, 07:58Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Станом на 28 вересня Збройні Сили України вже знищили понад 277 тисяч російських окупантів. Лише за минулу добу було ліквідовано 330 загарбників.
Крім того, ЗСУ знищили багато ворожої техніки. Наразі остаточні втрати окупантів уточнюються, оскільки бої ще тривають.
Важливо Росія залишилась без ЗРК С-300 та 6 артзасобів: ЗСУ роблять спеку для ворога на фронті
Актуальні втрати ворога на фронті
- особового складу – близько 277320 (+330) осіб,
- танків – 4679 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 8962 (+12) од,
- артилерійських систем – 6375(+38) од,
- РСЗВ – 793 (+1) од,
- засобів ППО – 535 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4957 (+9),
- крилатих ракет – 1529 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8815 (+23) од,
- спеціальної техніки – 929(+2).
Втрати Росії на фронті / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають шалених втрат окупантам
- 28 вересня у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Також підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.
- 27 вересня стало відомо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 2 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ завдали ураження по зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.