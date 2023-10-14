На Запоріжжі потужно знищили російський паспортний стіл

Російські загарбники продовжують зазнавати потужних втрат на війні. Так, днями на Запоріжжі наші захисники знищили ворожий паспортний стіл.

Це сталося у місті Кам'янка-Дніпровська, яке розташоване у Василівському районі Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Щоразу ночують в інших будинках: на Херсонщині окупанти панічно бояться ударів ЗСУ

Знищено ще один паспортний стіл окупантів

За словами Федорова, днями було знищено ще один ворожий орган, в якому окупанти організували нелегальну паспортизацію. А саме – у Кам'янко-Дніпровську.

Там було знищено паспортний стіл і там тепер також паспорти не видаються,

– наголосив мер.

Як відбувається паспортизація на окупованих територіях

Раніше журналістка 24 Каналу в Херсоні Євгенія Вірлич розповідала, що окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Через відмову – проводять рейди помешканням.

Так, паспортизація можлива лише з двох причин: