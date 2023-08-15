Не здатні компенсувати шалені втрати: як знищення складів БК впливає на боєздатність росіян

Сили оборони чи не щоденно знищують склади боєприпасів російських військових. Інтенсивність за останній час настільки збільшилась, що окупанти не можуть поповнювати свої втрати. Це дуже впливає на забезпеченість на фронті.

Варто зрозуміти, що окупанти досі можуть підтягувати резерви чи витягувати розконсервовану техніку. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пояснивши, що цього все одно недостатньо.

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Рівень забезпеченості знижується

Лише за добу 13 серпня у тимчасово окупованих Олешках Сили оборони України знищили два ворожі склади з боєкомплектами. Очевидно, що такі втрати суттєво б'ють по можливостях росіян. Однак в окупантів досі є можливості перекривати свої втрати.

Вони мають можливість накопичувати їх, забезпечувати свої підрозділи боєкомплектом. З усім тим те, що знищують, більше не буде стріляти. Це справді плюс,

– наголосив Олександр Коваленко.

В росіян досі працює логістика через залізничну колію Кримського моста, а також через Маріуполь на Бердянськ, з Таганрогу на Бердянськ. Через ці та інші шляхи постійно відбувається постачання сил та засобів.

"Знищення складів відбуваються регулярно, але це є невіддільною частиною діяльності наших Сил оборони. До прикладу, ми знищуємо певну кількість артилерії, вони відправляють для її компенсації розконсервовану техніку. Але не встигають компенсувати втрати, яких зазнають", – зауважив військовий оглядач.

Вже третій місяць поспіль за компенсацією російські окупанти йдуть "в мінус". Тобто це вказує, що повністю втрати відновити не можуть. Така ж ситуація і з боєприпасами. Рівень забезпеченості окупантів на фронті знижується.

Крім того, в якийсь момент одна із логістичних артерій може перестати працювати. Наприклад, Кримський чи Чонгарський міст.

Олександр Коваленко про знищення складів зі боєприпасами: дивіться відео

Актуальні втрати окупантів у війні проти України

За 15 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну армія окупантів поменшала на 254 380 осіб. З них 530 Збройні Сили України ліквідували за минулу добу 13 серпня.

Вражають і втрати росіян в техніці. Зокрема із 24 лютого 2022 року до 14 серпня 2023 вони виглядають так: